Enhver teenager bør se den: Klassisk highscool-film har feministiske pointer i hver scene

Ud af vrede kommer handlekraft og forandring. Og den generte teenagepige Vivian er vred i ’Moxie’, som nu kan ses på Netflix.

Hun er ikke blind af raseri, hun sætter først bare spørgsmålstegn ved, hvorfor tingene egentlig er, som de er. Og det gør hende grundvred. Og det er lige dér, hvor hun begynder at stille kritiske spørgsmål til det bestående, at hun bliver feminist. Der går bare lidt tid, før hun opdager det.

Det begynder den første dag efter sommerferien, hvor hun er tilbage på highschool. Knap har hun sat fod på skolens område, før der gang i ’listen’. Den liste, der kårer skolens ’bedste røv’, ’de bedste patter’ og ’den mest knepbare’ blandt skolens elever. Selv gætter Vivian og bedsteveninden lidt med, men mest er de glade for at være et par introverte piger, der går under de flestes radar. Duk dig, ignorer de klaphatte, der jager succes på bekostning af andres ydmygelse, slå blikket ned. De benytter sig med andre ord af en klassisk kvindelig overlevelsesmekanisme.

Men så begynder en ny pige, Lucy, i klassen, og hun vækker Vivians interesse, da hun spørger, hvorfor ’Den store Gatsby’ egentlig har været deres obligatoriske sommerferielæsning. Deres lærer har indledt undervisningen med et tø-hø og konstateringen, at nu må han hellere begynde med det spørgsmål, som ’man skal’ i disse tider, uanset værkets alder eller indhold, nemlig: Hvordan er kvinderne er portrætteret i bogen?

Han kategoriserer altså det ellers relevante spørgsmål til et spørgsmål om latterlig politisk korrekthed.