Dansk serie slår rekord: Susanne Biers anmelderroste HBO-drama er streaminggigantens mest sete i 2020

Den danske succesinstruktør Susanne Bier har endnu en gang markeret sig internationalt med sine film og serier, denne gang med miniserien ’The Undoing’ på HBO.

Det intense psykodrama om passioner, mord, utroskab og nagende tvivl om, hvem man kan stole på, blev set af 12,3 millioner seere, hvilket placerer dramaet som den internationale streamingtjenestes mest sete sidste år. Det skriver amerikanske Variety.

Det skal understreges, at de offentliggjorte tal er HBO’s egne, og at der løbende har været diskussioner om streamingtjenesternes opgørelser og om, hvad det vil sige at ’se’ en film eller en serie.

Men med Nicole Kidmann og Hugh Grant i hovedrollerne og Donald Sutherland i en stor birolle som mistroisk svigerfar var der allerede inden premieren stor interesse for serien, og op mod dens afslutning, hvor mordgåden blev opklaret, steg interessen enormt: Afsnittet blev det mest sete i en serie siden megasuccesen ’Big Little Lies’ fra 2017, lyder det i oplysningerne fra HBO.

Instruktør Susanne Bier, der i forvejen har international succes, står med 'The Undoing' nu også bag HBO's mest sete serie sidste år. Foto: Miriam Dalsgaard

Netop den serie er Susanne Biers ’The Undoing’ gentagne gange blevet sammenlignet med:

Begge er skabt af David E. Kelley; begge har Nicole Kidman i en hovedrolle som rigmandskone i et udefra set velfungerende ægteskab; og begge har et mord, der trækker handlingen fremad. Da de internationale anmeldere sammenlignede, fandt flere, at ’Big Little Lies’ var bedre, men Susanne Bier blev også rost for ’The Undoing’ – blandt andet i The Guardian, der skrev om spænding og »mesterlige skuespillere«.

Her i avisen fik miniserien fire hjerter af anmelder Joakim Grundahl, der bl.a. skrev, at »Biers nye overklassekrimi emmer af Hollywood-lækkerhed på tv-skærmen«.

Susanne Bier har tidligere vundet både en Oscar og en Golden Globe for filmen ’Hævnen’ samt en Emmy for serien ’Natportieren’.