Eva Eistrup: Måske er kvinder faktisk på vej til at blive mennesker i film og på tv

Så længe jeg har haft øjne, har jeg set tv, og så længe jeg har haft forstand, har det stået klart, at kvinderne, der tonede frem på vores skærme, for den største dels vedkommende ikke havde det mindste at gøre med mig eller nogen af de ruskindsjakkeklædte, Anne Linnet-klippede voksne kvinder, jeg kendte. Alligevel fyldte de hele skærmen med deres milde moderlighed og sexede ondskab, der aldrig kunne mødes i samme person.

Et af mine tidligste minder er introen til ’Dollars’, hvor en selvudslettende, sølvfarvet Krystle skrider ned ad en trappe, mens Joan Collins’ Alexis ryger cigaret i rør og er glinsende mørkhåret, som kun en ægte kvindeskurk i 80’erne kunne være det.

Tv-serie-kvinderne i min barndom var farvestrålende, men moralsk sort-hvide påklædningsdukker – den ondskabsforkælede Ashley sat over for stoiske Madeline i ’Nord og Syd’ eller heksen Stephanie over for den altid småtudende Brooke (Katherine Kelly Lang) i ’Glamour’. Alle havde de det til fælles, at de var fæle eller gudesmukke og i en vis forstand gik fuldstændigt hen over hovedet på mig. Indtil de vedholdende stereotyper og puberteten indgik alliance og sled hul i min barnlige selvtillid.