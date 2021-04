Henrik Palle: Ny Netflix-serie er laber, men modbydelig. Flot, men moralsk forkastelig

Der er en afgrundsdyb forskel på de eminent flot skudte billeder af pailletglitrende sexarbejdere og deres smålummert fascinerende alfonsers machoudstråling – og så den menneskeligt afstumpede prostitutionsindustri, der er udgangspunktet. De handlede kvinder i serien er smukke, ulasteligt sminket og klædt i elegant lingeri. Og selv om bagmændene og deres voldelige håndlængere er nogle modbydelige skurke, fremstår de alligevel nærmest indtagende i al deres sydeuropæisk svedende maskulinitet.

Derfor føles det instinktivt ubehageligt at give sig hen til Alex Pinas og Netflix’ serie ’Sky Rojo’, fordi den æstetiserer noget, der er så seriøst modbydeligt, nedværdigende, undertrykkende og grimt.

’Sky Rojo’, hvilket betyder ’rød himmel’, handler om tre kvinder, som alle arbejder for gangsteren Romeo. Deres bevæggrunde er vidt forskellige, men ingen af dem har taget jobbet i hans seksuelle Eldorado af andet end tvingende nødvendighed. De er der, fordi alfonsen har en klemme på dem. Så da de kommer til at slå ham mere eller mindre ihjel efter noget håndgemæng, ser de deres snit til at forlade bulen.

Problemet er bare, at i den branche kan man flygte, men aldrig gemme sig helt. Og Romeos håndlangere er således hurtige til at eftersætte de tre ellers snarrådige chicas med henblik på at indfange dem som løsslupne kreaturer og bringe dem tilbage til indhegningen. That’s ligesom the deal. Og det er jo spændende sådan at heppe på de tre frihedselskende kvinder.