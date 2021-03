Sharon Stone: Jeg anede ikke, at man kunne se lige ind til min ... før jeg så filmen første gang

»De foretrak, at vi var pynt. Det blev forventet, at jeg gjorde, hvad jeg fik besked på«.

Det skriver skuespiller Sharon Stone i sine memoirer, hvor hun i kritiske vendinger beskriver sine oplevelser som ung, håbefuld skuespiller i Hollywood.

Derfor gjorde hun også, som hun blev fortalt, da hun på filmsettet til ’Basic Instinct’ blev bedt om at tage trusserne af, fordi det hvide stof reflekterede lyset på en uheldig måde.

Resultatet blev den scene i 1992-thrilleren, der med et slag gjorde Sharon Stone til én af de mest omtalte skuespillere på planeten. I den sidder hun som mordanklaget i et forhørslokale i en hvid, kort kjole og spreder benene lige præcis så meget, at man kan se, at hun ikke har trusser på. Det man på filmsprog kalder ’eksplicit nøgenhed’.

Advokater til visningen

I sine memoirer ’The Beauty of Living Twice’, som magasinet Vanity Fair bringer et uddrag af, fortæller hun altså nu, at hun ikke blev advaret om, at hendes kønsdele ville være synlige i scenen.

Det var først, da hun længe efter så den færdigklippede film, at hun opdagede, hvad scenen afslører. Og den visning foregik ikke, som det ellers er kutyme, sammen med instruktøren, men sammen med agenter og advokater, som ikke havde noget med projektet at gøre, skriver hun.

»Det var sådan, jeg så min vagina filmet for første gang«.

Konfronteret med det syn, rejste hun sig, gik ind i projektorrummet og gav instruktøren Paul Verhoeven en lussing, skred og ringede til sin advokat.

Filmen fra 1992 gjorde hende måske nok til en stjerne, men den »grufulde oplevelse«, det var at optage filmen, gav hende »frygtelige mareridt« efterfølgende. Men hun valgte ikke at lægge sag an eller gøre andet for at stoppe filmen. For efter at have overvejet for og imod, besluttede hun, at scenen passede godt ind i filmen.

Paul Verhoeven har tidligere udtalt, at Stone udmærket vidste, hvad hun gik ind til.

»Enhver skuespillerinde ved, hvad hun kommer til at se, hvis du beder hende tage sit undertøj af og peger derhen med kameraet«, sagde han i 2017 i et interview med ICON.

Han har ifølge Variety ikke ønsket at kommentere Stones’ beskrivelser i memoirerne.