GUIDE: Her er 36 Oscar-nominerede film, du kan streame allerede nu

Dramaet ’Judas and the Black Messiah’ er nomineret i hele fem kategorier ved dette års Oscar-uddeling: bedste film, bedste mandlige birolle, bedste fotografering, bedste originale soundtrack og bedste originale manuskript.

’Judas and the Black Messiah’ er baseret på den sande historie om den afroamerikanske revolutionære aktivist Fred Hampton, der var formand for Black Panther Partys afdeling i staten Illinois.

I filmen er forholdet mellem Fred Hampton (Daniel Kaluuya) og William O’Neal (LaKeith Stanfield), som infiltrerede The Black Panther Party for FBI, i centrum, og i takt med at William O’Neal, ’Judas’, kommer tæt på Fred Hampton, ’Den Sorte Messias’, vokser William O’Neals indre splittelse mellem på én gang at være afroamerikaner og FBI-kollaboratør.

I 1969, kun 21 år gammel, døde Fred Hampton. Mordet blev begået af FBI, og følgeligt var William O’Neal medskyldig.