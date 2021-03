Seerne flygter fra Ellens talkshow efter afsløringer af giftigt arbejdsmiljø

Det amerikanske tv-program ’The Ellen DeGeneres Show’ har mistet mere end en million seere per afsnit efter afsløringer af et giftigt arbejdsmiljø bag kulisserne på showet. Et miljø, der, anført af vært Ellen Degeneres selv, skulle være præget af mobning, sexisme og racisme.

Det skriver The New York Times, der også fortæller, at det svarer til ca. 43 procent af det samlede antal seere på programmet.

Fremtiden så ellers lovende ud seertalsmæssigt tilbage på premiereaftenen for sæson 18 i september 2020, hvor Ellen DeGeneres fik lettet sit hjerte og for første gang adresseret anklagerne mod hende, der havde taget fart i juli. Faktisk fik det afsnit det højeste premiereseertal i fire år.

»Jeg har lært, at der er sket ting, som aldrig skulle være sket. Det tager jeg meget alvorligt. Og jeg vil gerne sige undskyld til de mennesker, som er blevet ramt«, lød det dengang fra den 63-årige komiker og Hollywood-personlighed.

Det begyndte altså godt, men siden da er seertallene på showet ikke desto mindre raslet ned. De sidste seks måneder har showet i gennemsnit haft 1,5 millioner seere. Sidste år lød gennemsnittet for samme periode på 2,6 millioner seere per afsnit.

Især showets kernegruppe, kvinder under 54, har i stor stil vendt programmet ryggen, oplyser The New York Times.

Ondskabsfuld og og mobbende

Historierne om det usunde arbejdsmiljø på ’The Ellen DeGeneres Show’ fik allerede konsekvenser i august, da tre producere på programmet måtte forlade deres poster som følge af afsløringer i en intern undersøgelse. Også Ellen DeGeneres selv er blevet beskyldt for at have medvirket til det dårlige arbejdsmiljø og for at have opført sig særdeles ondskabsfuldt over for medarbejdere på programmet.

Ellen DeGeneres selv har ifølge The New York Times ikke ønsket at kommentere situationen – altså ud over i sit eget show tilbage i september.

Produktionsselskabet bag programmet mener dog ikke, at den uheldige udvikling i seertilslutningen har noget med de offentlige afsløringer om arbejdsmiljøet at gøre:

»’The Ellen DeGeneres Show’ er stadig et af de tre mest sete talkshows denne sæson. Seertallene er gået ned over hele fladen, og covid-19 har udfordret produktionen«, lyder det i en pressemeddelelse, som The New York Times refererer.

Ellen DeGeneres har vundet adskillige priser for sit arbejde på showet, der har kørt siden 2003. Desuden blev hun i 2016 tildelt den præsidentielle frihedsmedalje af den daværende præsident, Barack Obama.