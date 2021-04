Streamingguide: Idris Elba er cowboy i Philadelphias gader i ny Netflix-film

1 ’Concrete Cowboy’, 2. april 2021 på Netflix

Til trods for at historikere formoder, at hver fjerde cowboy i USA var sort, hører hvidhed og westernfilm ofte sammen.



Derfor er det kærkomment, at der i løbet af de seneste par år er kommet større fokus på sorte cowboys i USA. For eksempel har streamingplatformen The Criterion Channel en hel serie (’Black Westerns’) med westerns, hvor det er sorte cowboys, der fylder lærredet – eller rettere skærmen.





Imens serien ’Black Westerns’ giver et historisk blik på sorte cowboys i USA, skildrer en ny Netflix-film, ’Concrete Cowboy’, hvordan det er at være sort og cowboy i det 21. århundredes USA.

Dramaet ’Concrete Cowboy’ er Ricky Staubs debut som spillefilminstruktør, foregår i Philadelphia og handler om teenageren Cole (Caleb McLaughlin), der skal tilbringe en hel sommer med sin cowboy-far, Harp (Idris Elba), som Cole aldrig rigtig har kendt.