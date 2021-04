Australsk strandby vil have Netflix til at droppe realityserie: Gider ikke være forløjet bagtæppe for influencere

En stor gruppe lokale i den australske strandby Byron Bay har kastet sig ud i en umiddelbart ulige armlægning med den amerikanske streaminggigant Netflix.

Sagen tager udgangspunkt i streamingtjenestens nye realitysatsning ’Byron Baes’, der efter planen skal filmes fra maj, og som vil følge en gruppe succesrige influencere, der udlever deres indbringende SoMe-tilværelse i det østlige Australien med strandparadiset som bagtæppe.

Den lokale befolkning i Byron Bay vil tilsyneladende noget andet med deres hjemby end at være bagtæppe for drømmen om det søde influencerliv.

Derfor har de nu startet en underskriftsindsamling mod optagelserne. En indsamling, der i skrivende stund har knap 7.000 underskrifter – befolkningstallet i strandbyen er 10.000.

Det skriver blandt andet The Sydney Morning Herald.

»Det er, som om producenterne ikke har set ud over det iørefaldende navn og det elendige format og tænkt på, hvordan denne form for global eksponering vil påvirke vores lokalsamfund. Men de har ikke indset, at de står over for en hård kamp«, udtaler den lokale musiker Ben Gordon, der ejer en café i området, til avisen.

En lange række lokale virksomheder har desuden afvist at underskrive optagelsesaftaler og vil nægte Netflix at filme på deres grund.

Det australske Hollywood?

Byron Bay er over de seneste år blevet portrætteret som et australsk Hollywood efter tilflytning af internationale kendisser som Matt Damon, Zac Efron og Olivia Newton-John.

Ben Gordon fortæller til The Sydney Morning Herald, at lokalsamfundet i årtier har forsøgt at bekæmpe dette »overfladiske image« og desuden ad flere omgange har taget kampen op med multinationale selskabers indtog i området i håb om at kunne beskytte de sidste rester af områdets historie og kultur.

De lokale frygter, at Netflix, der har 200 millioner abonnenter på verdensplan, med sin nye realityserie endegyldigt vil stemple strandbyen som bagtæppe for ’influencerkulturen’.

»Vi vil vise Netflix, at lokalsamfundet ikke ønsker at blive portrætteret for verden på denne måde. Hvis de havde nogen respekt eller integritet, ville de lytte til lokalsamfundet, rejse hjem og droppe konceptet«, lyder det fra Ben Gordon.

I underskriftsindsamlingen kommer de lokale desuden med en opfordring til myndighederne: De burde snarere fokusere på en lang række udfordringer i området end på at eksponere det som influencerparadis for omverdenen, lyder det.

»I stedet for at de bruger vores område som en realitypunchline, ønsker vi, at myndighederne og relevante lovgivende autoriteter fokuserer på at støtte vores lokalsamfund og gøre noget ved de systematiske udfordringer med huspriserne, den stigende vandstand, den stigende arbejdsløshed, trafikudfordringerne og de høje niveauer af partnervold«, lyder det blandt andet i underskriftsindsamlingen.