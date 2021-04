Morrisseys manager er oprørt over Simpsons-episode: Ondt og hadefuldt!

I et nyt afsnit af den amerikanske animationskomedie ’The Simpsons’ bliver datteren Lisa besat af den veganske forsanger i et indieband fra 80’erne ved navn The Snuffs.

Hendes romantiske forestillinger om idolet, som den engelske skuespiller Benedict Cumberbatch har lagt stemme til, får imidlertid en brat ende, da hun opdager, at han sidenhen har forvandlet sig til en bitter, overvægtig, kødædende anti-immigrant.

Forsangeren går i afsnittet under navnet Quilloughby. Ikke desto mindre ligner han i mistænkelig høj grad en forsanger fra den virkelige verden, nemlig Morrissey, den tidligere frontmand i det britiske band The Smiths.

Og det er tilsyneladende faldet holdet omkring briten for brystet.

»At lave sjov med nogen er én ting. Man når et show synker så dybt som til at bruge skånselsløse, hadefulde fremgangsmåder, som at vise Morrissey-karakteren med maven hængende ud under trøjen (når han aldrig har set sådan ud på noget tidspunkt i sin karriere), får det én til at tænke over, hvem der i virkeligheden er de sårende racister her«, skriver Morrisseys manager, Peter Katsis, på Morrisseys officielle facebookside.

Peter Katsis skriver desuden i opslaget, at folkene bag The Simpsons intet belæg har for at portrættere Morrissey som racist, og at satiren ikke tjener andet formål end at krænke musikeren.

Ikke kun baseret på Morrissey

Den i dag 61-årige Morrissey, der udgav fire album med The Smiths i bandets aktive år fra 1982 til 1987, før han gik solo, har gennem sin karriere været midtpunkt for adskillige skandaler.

Blandt andet kom han i 2017 i strid modvind, da han blandede sig i #MeToo-debatten med en udtalelse om, at alle musikere gennem historien har haft sex med mindreårige.

Desuden er han af flere omgange blevet beskyldt for at være racist – blandt andet i 2010, da han omtalte det kinesiske folk som en »underart«. Beskyldninger, som Morrissey ikke desto mindre selv vedholdende har afvist.

Tim Long, der har skrevet The Simpsons-episoden, mener dog ikke, at den racistiske og overvægtige forsanger i serien udelukkende er baseret på The Smiths-forsangeren.

»Karakteren er bestemt Morrissey-agtig, men måske også krydret med en lille smule af Robert Smith fra The Cure, Ian Curtis fra Joy Division og en masse andre folk«, udtaler han til magasinet Variety.

Den nye episode, der bærer titlen ’Panic on the Streets of Springsfield’ (en noget slet skjult reference til The Smiths-nummeret ’Panic’, der indeholder linjen »Panic on the Streets of London«), er 19. afsnit i seriens sæson nummer 32.