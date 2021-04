’Downton Abbey’ vender tilbage til jul

Der er stadig noget, der er, som det plejer: livet i den aristokratiske Crawley-familie på Downton Abbey i Yorkshire, som det tog sig ud for 100 år siden.

Og nu er tilstrækkelig mange fra holdet bag den voldsomt populære britiske tv-serie blevet vaccineret mod covid-19, så indspilningerne til endnu en spinoff-film til serien har kunnet begynde. Det skriver The Guardian, der også kan fortælle, at filmen får premiere til jul.

Det blev i årene 2010-15 til i alt 52 afsnit af den britiske tv-serie, der dels skildrer livet i den aristokratiske Crawley-familie i Yorkshire fra 1912 til 1926, dels livet i underetagen hos familiens tjenestefolk. Siden kom den første afstikkerfilm i 2019. Og nu er optagelserne til endnu en film om livet på Downton Abbey altså i gang.

Det er lykkedes at få hele det velkendte hovedcast med igen, inklusive den nu 86-årige Maggie Smith, skriver The Guardian. Det gamle hold får desuden selskab af skuespillere, der er nye for serien, nemlig Dominic West, Hugh Dancy og Laura Haddock.

Optagelserne til filmen, der endnu ikke har fået nogen titel, begyndte i sidste uge.

Ifølge filmens producer, Gareth Neame, giver nyheden om endnu en film ’Downton Abbey’-fans noget at glæde sig til i en ellers svær tid.

»Efter et meget udfordrende år, hvor så mange af os har været adskilt fra familie og venner, er det en trøst at vide, at bedre tider er på vej – og at vi til jul vil blive genforenet med de elskede karakterer fra ’Downton Abbey’«, siger han til BBC.

Seriens afsluttende sæson foregik under generalstrejken i 1926, mens den første film fra 2019 foregik halvandet år senere.

Den fik i sin tid fire hjerter af Politikens anmelder Søren Vinterberg, der kaldte filmen for »en rasende ferm sædekomedie«.