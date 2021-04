»De kapitaliserer på hans død«: Oscarakademiet beskyldes for at bruge afdød skuespiller som madding

Traditionen tro flyder de sociale medier efter nattens oscaruddeling over med lykønskninger og taksigelser.

Ikke desto mindre – og måske lige så forudsigeligt – er der også malurt at spore i bægeret.

For en stor del af nattens aktive Twitter-brugere er af den opfattelse, at oscarakadamiet bag de mange prestigefyldte uddelinger har brugt skuespilleren Chadwick Bosemann, der sidste år døde af kræft, som madding for at lokke seere til showet – uden at ville belønne Boseman for sit skuespil.

Akademiet beskyldes ligefrem for at kapitalisere på skuespillerens død.