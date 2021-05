Overblik: Her er seks film og serier, du kan streame

1’Master of None - sæson 3’, 23. maj 2021 på Netflix

Den Emmy-vindende serie ’Master of None’ fra USA bliver nu udbygget med en tredje sæson, og det er som altid Aziz Ansari, der har skrevet og instrueret.





Tredje sæson er en moderne kærlighedshistorie. Vi følger op- og nedturene i Denises (Lena Waithe) og Alicias (Naomi Ackie) ægteskab, hvor spørgsmål om fertilitet og balancen mellem at hengive sig helt til den anden og samtidig følge sine egne veje fylder meget.



2’The Chi - sæson 3’, 25. maj på HBO N

En anden serie fra USA, der er klar med sin tredje sæson, og som også har Lena Waithe på rollelisten, er ’The Chi’. Ja, ikke blot spiller Lena Waithe med i ’The Chi’; hun er selveste seriens skaber.





’The Chi’ er en coming of age-fortælling, der centrerer sig om en gruppe tilfældige borgere, der langsomt, men sikkert, bliver uløseligt forbundet, da en kvinde, som sidst er blevet set ved et busstop, forsvinder for altid.

3 ’The Mauritanian’, 28. maj 2021 på Amazon Prime

’The Mauritanian’ er baseret på den virkelige historie om Mohamedou Ould Slahi, en mauretansk mand, som uden sigtelse blev fængslet i Guantánamolejren i 2002. 14 lange år efter, i 2016, blev Mohamedou Ould Slahi løsladt.