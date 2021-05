3 hjerter: Guy Ritchie laver film med stiv pik og pegepind

Måske var det bare glæden over endelig at sidde i biografen og se noget action på et stort lærred, men i starten af ’Wrath of Man’ nød jeg en Guy Ritchie-film for første gang i et halvt liv. Måske var det, fordi jeg under coronanedlukningen er blevet så træt af pis, at jeg havde fysisk brug for at se Jason Statham gøre regnskabet op i en hævnfilm uden mellemregninger.

Statham spiller Patrick Hill, en stille type med stenansigt, der som nyansat sikkerhedsvagt i et pengetransportfirma hurtigt viser sig at være en god skanse mod de helt ufatteligt mange røverier, deres panservogne udsættes for. Faktisk er han så drabelig med sit våben og så målrettet i sin likvidering af forbrydere, at både chefen og kolleger begynder at mistænke ham for skjulte planer.

Det gør de ret i, for i virkeligheden har Hill hævn og ikke sikkerhed i sigtekornet, mens han leder efter dem, der dræbte hans søn under et tidligere røveri. Snart aner vi forbindelser mellem FBI, veteraner med ptsd og korrupte kolleger, og midt i alle rævekager og rænkespil står Statham, og han giver ikke en skid.

Jeg fik ikke engang ondt i nakken under den perlerække af dumme bemærkninger, som Guy Ritchie altid lænker sine karakterer med. Fastlåst i jargonen fra omklædningsrummet, hvor store drenge fortsætter fodboldkampen med verbale driblinger af den stivbenede skole. Der, hvor man skal udvise mandsmod med kække comeback og rynkede bryn. Gerne noget om den barnagtige størrelse på modstanderens pikkemand. Hvis man ikke kan tåle den slags, er man en kælling.

Jeg var sgu ikke nogen kælling denne gang. Bulldoggen deroppe på lærredet var min ven, når han kastrerede endnu et dumt svin med stoisk stumhed mellem nøje afmålte svinere, der kom som skidt fra en sixpack støbt i stål. Det var ikke replikker til historiebøgerne. De var helt uden den humor, som gjorde Bruce Willis’ linjer udødelige i ’Die Hard’. »Yippee ki-yay, motherfucker« ville lyde helt forkert med den sammenbidte Stathams arbejderbritiske accent.