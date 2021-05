'Wonder Woman'-skuespiller: Instruktør truede med at smadre min karriere

Den meget omtalte actionfilm ’Justice League’ fra 2017 er nu igen i modvind.

Filmens instruktør, Joss Whedon, beskyldes af hovedrolleskuespilleren i ’Wonder Woman’, Gal Gadot, nemlig for at have udvist ubehagelig adfærd.

I et interview med den israelske tv-kanal N12 News stiller intervieweren Gal Gadot spørgsmål om hendes oplevelse med Joss Whedon som instruktør.

»Han sagde, at du bare skulle være flot og sige dine replikker. Ville du lade ham slippe af sted med det?«, spørger Yuna Leibzon, journalist på N12 News.

’Wonder Woman’-stjernens svar var ganske kort: »Nej«.

Gadot fortalte også, hvordan Joss Whedon havde truet med at ødelægge hendes karriere, hvis hun ikke gjorde, som han sagde.

»Det, der skete med Joss Whedon, var, at han på en måde truede med at ødelægge min karriere. Han sagde, at hvis jeg gjorde noget, så ville han gøre min karriere ulidelig. Jeg håndterede det med det samme«, siger ’Wonder Woman’-stjernen i interviewet.

Ifølge The Hollywood Reporter handlede interviewet om kunstnerisk uenighed mellem Joss Whedon og Gal Gadot, som altså endte med, at instruktøren truede selveste ’Wonder Woman’.

Ikke første gang

Gal Gadot er den anden person, der har berettet om problemer med Joss Whedons instruktørstil.

Ray Fischer, som spiller en anden superhelt i filmen, Cyborg, beskriver Joss Whedon som uprofessionel:

»Joss Whedons behandling af skuespillere og filmbesætning i ’Justice League’ var ulækker, mobbende, uprofessionel og komplet uacceptabel«, skriver Ray Fischer på Twitter.

Filmen ’Justice League’ er baseret på tegneserien af samme navn, hvor man følger nogle af de mest kendte superhelte, Superman, Batman, Wonder Woman og The Flash, som skal redde verden fra onde kræfter.

Se traileren for ’Justice League’ fra 2017 her:

Det var ikke planlagt, at Joss Whedon skulle instruere filmen, men han overtog styringen i filmens slutfase, efter at den oprindelige instruktørs datter begik selvmord, og han derfor måtte trække sig fra filmen.

Joss Whedon valgte at tage en masse klip om.

Den film, som blev Joss Whedon slutprodukt, fik kritik af anmeldere, fans og den oprindelige instruktør, Zack Snyder – hvilket medførte, at der i 2021 udkom en ny version af filmen, Zack Snyders egen version, som meget passende blev kaldt ’Zack Snyder’s Justice League’.

Se traileren for ’Zack Snyder’s Justice League’ fra 2021 her: