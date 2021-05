Mange af karaktererne i Adam Prices Netflix-serie er så utroværdige, at man tager sig til hovedet

Man kan ikke helt lægge en bestemt tanke fra sig efter at have set anden sæson af Adam Prices Netflix-enterprise om de norske unge i fjeldbyen Edda og deres trængsler med kærligheden, klassetilhørsforhold, familie og frenemies: At den oprindeligt var tænkt som en young adult-julekalender med tidstypisk esprit i form af noget om miljøet og så lidt halløj om det, C.V. Jørgensen i en helt anden sammenhæng kaldte for ’ungdomskludder’.

Afsnittene er bare lidt længere, det intellektuelle niveau en del højere end den gængse decemberfortællings fladpandede forudsigelige ’red julen’-historie. Og så trækkes der – intertekstuelt, hvis vi må være så frimodige – på klassisk konfliktmateriale fra såvel den nordiske mytologi som Shakespeare, rørt godt op med ’X-Men’-universets mytologisering af den sene puppetids frembrusende drifter.

Men når det er sagt, står ’Ragnarok – 2’ stadig tilbage som et sympatisk forsøg på at formidle og revitalisere Odin og Thor, så de ikke bare sidder og glor, men danser boogie woogie under den norske sommernats idylliske og dramatiske himmel.