»Undskyld, undskyld. Jeg beklager virkelig«: Hollywoodstjerne får kinesiske nationalister på nakken efter kontroversiel udtalelse

»Undskyld, undskyld. Jeg beklager virkelig. I må forstå, at jeg virkelig elsker og respekterer Kina og det kinesiske folk. Undskyld«.

Sådan lyder det fra wrestler og skuespiller John Cena i en ny video, der oprindeligt blev lagt op på den kinesiske SoMe-platform Weibo, men som siden er blevet delt vidt og bredt på blandt andet Twitter.

Undskyldningen, som 44-årige John Cena tilmed giver på det kinesiske hovedsprog mandarin, kommer i kølvandet på et interview, som Hollywood-stjernen tidligere på måneden gav til det taiwanske medie TVBS – dette om den nye ’Fast & Furious’-film (den niende i rækken), hvori John Cena medvirker.

I interviewet med TVBS sagde John Cena blandt andet, at Taiwan ville blive »det første land« i verden, hvor den nye actionfilm skulle udkomme.

At omtale Taiwan som et land er imidlertid ikke populært hos kinesiske nationalister, der siden er gået til angreb på ’Fast & Furious’-skuespilleren i cyberspace. Ikke mindst på Weibo.

For på trods af at Taiwan har sin egen demokratisk valgte regering, og at øen i 1949 løsrev sig fra Riget i Midten, betragter man i Kina fortsat Taiwan som en kinesisk provins. Derfor ses enhver omtale af øen som selvstændigt land som en krænkelse af Kinas suverænitet.

Opfattelsen af Taiwan som en kinesisk provins og altså ikke som et selvstændigt land deles nu tilsyneladende pludselig af ’Fast & Furious’-skuespilleren.

»Jeg begik en fejl, men jeg må sige jer her og nu, meget vigtigt, at jeg elsker og respekterer det kinesiske folk«, siger han i videoen.

De kinesiske John Cena-fans på Weibo, hvor skuespilleren har godt 600.000 følgere, er dog ikke helt tilfredse af den grund. »Sig på kinesisk, at Taiwan er en del af Kina, ellers vil vi ikke acceptere det«, skriver en bruger ifølge det amerikanske medie Variety i videoens mest populære kommentar med 7.500 likes.

På den anden side bliver John Cena på Twitter angrebet i stor stil for overhovedet at være kommet med en undskyldning. »Ynkeligt«, skriver den amerikanske senator Tom Cotton blandt andet lakonisk i en kommentar til videoen.

Masser af fortilfælde

På trods af udtalelsen i TVBS fik ’Fast & Furious 9’ premiere i de kinesiske biografer fredag. Og det med stor succes.

Ifølge Variety tjente filmen hen over weekenden nemlig mere end 800 millioner kroner i landet.

Og netop de gigantiske summer, der for vestlige kulturproducenter er at tjene på det enorme kinesiske marked, har også ved adskillige andre lejligheder fået filmpersonligheder og -selskaber til at føje sig for en nationalistisk kinesisk tankegang.

Da Disney i 2020 sendte filmen ’Mulan’ på markedet, var det eksempelvis med et manuskript, som var blevet forhåndsgodkendt af den kinesiske regering.

Det var også i 2020, at den amerikanske anticensur-gruppe Pen America udgav en rapport, der viste, hvordan Hollywood over en bred kam udførte selvcensur for at tækkes det kinesiske styre. Blandt andet skulle et Taiwan-flag angiveligt være blevet klippet ud af en scene i den nyeste ’Top Gun’-film, mens Kina blev fjernet som kilde til en zombievirus i 2013-horroren ’World War Z’.

Flere film er desuden tidligere blevet smidt af det kinesiske marked som konsekvens af, at styret på den ene eller anden vis har taget anstød af dem. Eksempelvis blev filmen ’Nomadland’, der er instrueret af kinesiske Chloé Zhao, og som i april vandt tre Oscars (blandt andet for bedste film), i marts taget af biografplakaterne i Kina. Det skete, efter at et otte år gammelt interview med instruktøren, hvori hun forholder sig kritisk til det kinesiske styre, begyndte at florere online.

’Fast & Furious 9’ får premiere i Danmark 24. juni.