Nej, hvor går det laaangsomt i Netflix' nye vulkangyser

Virkelighedens Vík er en drøm af en location! I det sydlige Island ligger bygden, der traditionelt har hørt til Islands fattigste samfund, fordi landmændene med jævne mellemrum har fået deres gårde tilintetgjort af udbrud fra vulkanen Katla, der altid har bestemt Víks skæbne.

Katla er både en naturkraft under geologernes overvågning og et levende landskab i folkesagn befolket med væsner, man helst skal holde fra dørtærsklen.

Den overtroiske frygt er fodret af reel fare, for hvis et nyt udbrud udløser en smeltebølge fra gletsjeren Mýrdalsjökull, der hviler som et åg på Katla, vil det kunne udslette hele bygden. Kun i kirken, der ligger på et højdedrag, vil beboerne kunne søge tilflugt. Det er en opstilling, som gode historier er gjort af.