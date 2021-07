»Jeg lavede en masse lort, jeg aldrig kan gøre om igen«

Woody Harrelson drømmer om at sove til middag og gå sent i seng uden at have udrettet det store hjemme på øen Maui i Hawaii, hvor han i mange år har boet med sin kone og deres tre døtre.

Der er bare et stort problem med den drøm: Visse ting har Woody Harrelson svært ved at sige nej til, og en af dem er arbejde.

Han kan godt sige nej til alle former for animalsk føde, til overfladiske Hollywood-receptioner og til at fortælle journalister om, hvad det har betydet for hans liv, at hans nu afdøde far var en lejemorder, som fik en livstidsdom i 1979 og heller ikke så sine tre sønner ret meget inden fængslingen.