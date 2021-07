Kæphøj instruktør til Politikens udsendte: »Det går ikke godt for Norge, det går godt for mig!«

Det er et dritkul år for Norge i Cannes.

Joachim Triers sidste del af Oslo-trilogien, ’Verdens værste menneske’, er udtaget til hovedkonkurrencen og dyster om Den Gyldne Palme, mens Eskil Vogt har den naturalistiske horrorfilm ’De uskyldige’ i sidekonkurrencen Un Certain Regard. Eskil Vogt har skrevet manuskript til begge film.

Det er en historisk begivenhed, at der er to norske spillefilm, som kæmper om priser i det officielle program. Nok har der før været udtaget norske film til festivalen, blandt andet lanceredes begrebet NorWave i 1997, da to norske film også var udtaget til Cannes, blot ikke i så fine kategorier som i år. Dengang viste det sig hurtigt, at der blot var tale om enkelte skvulp og ikke en helt ny norsk filmbølge, der satte varige slidmærker på stranden.