South Park-skabere skal lave 14 nye film til streamingtjeneste

Der er 14 nye ’South Park’-film på vej.

Du læste rigtigt. 14! To styk hvert år frem mod 2027.

Det fremgår ifølge Hollywood Reporter af en aftale, som skaberne af ’South Park’ – Trey Parker og Matt Stone – netop har indgået med den nye streamingtjeneste Paramount+, som man i Danmark kan tilkøbe adgang til via TV 2 Play.

Foto: Chris Pizzello/AP Trey Parker (højre) og Matt Stone (venstre) har sammen skabt serien 'South Park', der har kørt siden 1997. I 1999 kom der også en 'South Park'-film, og nu er der altså 14 nye på vej.

Foto: Chris Pizzello/AP

Aftalen indebærer også en forlængelse af den populære serie ’South Park’, som nu kommer til at køre i hvert fald til og med en 30. sæson. I 2022 får 25. sæson premiere. Derudover har Trey Parker og Matt Stone også planer om at producere andet originalt indhold til Paramount+, som ikke har noget med ’South Park’ at gøre.

Den første af de 14 film er sat til at få premiere på streamingtjenesten senere i år.

’South Park’ fik premiere tilbage i 1997 som en tegnefilmsserie rettet mod et voksent publikum. Siden da er serien blevet en stor succes og er blandt andet blevet kendt for at inkorporere aktuelle dagsordener på ofte provokerende og kontroversiel måde og for bandeord i spandevis.

I 1999 kom der også en film baseret på ’South Park’ med titlen ’South Park: Bigger, Longer & Uncut’. En af sangene fra filmen, ’Blame Canada’, var nomineret til en Oscar det år, men tabte til Phil Collins og hans ’You’ll Be in My Heart’ fra Disney-filmen ’Tarzan’.