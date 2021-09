»Vi ser et stort potentiale«: Lukningstruede 'Troldspejlet' overlever som tv, men skal gentænkes til streaming

Siden 3. februar 1989 har man på Danmarks Radio kunnet møde den rødhårede computer- og tegneseriekender Jakob Stegelmann, der i programmet ’Troldspejlet’ fortalte om det nyeste og mest spændende inden for de digitale og tegnede universer.

Programmet, det tredjelængst løbende i DR’s historie efter TV-Avisen og Søren Ryges haveprogrammer, var dog for nylig udset til at skulle gå i graven. I hvert fald på tv. I stedet skulle ’Troldspejlet’ genopstå som podcast.

Nu trækker DR i land i et interview med MediaWatch, hvor Lisbeth Langwadt, programchef for Aktualitet, Kultur og Dokumentar i DR Medier, forklarer, at der arbejdes på et nyt koncept målrettet DR’s streamingplatform.

»’Troldspejlet’ har ligesom meget andet indhold brug for fornyelse for at fungere godt på DRTV. Men ’Troldspejlet’ er et vigtigt brand for DR nu og har været det gennem årtier, og Jakob Stegelmann har jo sammen med redaktionen løbende sørget for, at brandet er fulgt med tiden og er blevet bredt ud til alle platforme – radio, tv, koncerter, shows og dr.dk. Så nu er næste step at få det til at brænde igennem til streamerne på DRTV, og vi er lige nu i udvikling sammen med Jakob Stegelmann og redaktionen omkring det. Vi ser et stort potentiale for med en ny form her at ramme nogle af de kulturinteresserede«, siger Langwadt til MediaWatch.

Stegelmann deler også selv nyheden på sin Twitter-konto til udbredt digital jubel.

’Troldspejlet’ har tidligere ændret format, eksempelvis for et par år siden, hvor redaktionen – måske i erkendelse af, at deres kernepublikum var blevet voksne sammen med dem – begyndte at lave et program rettet mere mod voksne end mod børn. I den forbindelse flyttede det til DR2 fra DR Ultra.