Reddet på målstregen: Verdens ældste tegneseriebutik inviterer til 'lukker ikke'-fest

»Vi har ikke turdet tro på, at der var noget, der kunne redde os«.

Sådan sagde Marit Nim, der er indehaver af Fantask, i et interview i Politiken i februar.

Men nu er det sket. Butikken er foreløbig reddet. Og verdens ældste science fiction- og tegneserieforhandler, der har adresse i et kælderlokale på Sankt Peder Stræde, inviterer til fest.

Det var ellers slet ikke det, der lå i kortene, da butikken udsendte et brev til deres abonnenter tidligere på året med følgende indledning:

»Det er med sorg, vi må meddele, at det efter 47 år kan ende med, at Fantask bliver nødt til at lukke«.

Kunderne var væk. Pengene var væk. Huslejen alt for dyr. Uden en enorm sum penge ville butikken lukke 29. juni, meddelte butikken, der mest troede på, at det ville blive game over.

Overvældende opbakning

Men det ville Fantask-fans ikke tillade.

Kunderne begyndte at flokkes om butikken, og indehaveren af legetøjsbutikken ’Superhelten’ på Østerbro, Benjamin Herbst, startede lidt tilfældigt en indsamling, fordi han havde svært ved at acceptere, at butikken, som introducerede ham til nørdekultur, skulle dreje nøglen om på grund af internethandel og større konkurrenter.

Jeg havde håbet på, at ramme 200.000 inden for 14 dage. Vi ramte 200.000 inden for 23 timer og 400.000 inden for 48 timer, og den bliver ved med at flyve derop Benjamin Herbst

»Indsamlingen på GoFundMe er i skrivende stund på 444.000 kroner, som er helt absurd. Jeg havde håbet på, at ramme 200.000 inden for 14 dage. Vi ramte 200.000 inden for 23 timer og 400.000 inden for 48 timer, og den bliver ved med at flyve derop. Nu kan de betale de ting af, de skulle skynde sig med, og så kan de nu også få lidt fodfæste«, fortalte Benjamin Herbst i et interview i Politiken i februar.

»Er der ikke et Fantask, er der ikke en grundpille i nørdekulturen i Danmark«, sagde Benjamin Herbst.

Indsamlingen endte på over en halv million kroner – 555.150 tusinde kroner. På det tidspunkt vidste indehaver Marit Nim ikke, om det kunne redde butikken, men nu står det klart, at Fantask får lov at leve.

Og Marit Nim har holdt sit ord: lukkedag er blevet til festdag, og 29. juni skal det fejres fra klokken 11.

Festdagen vil byde på low key ting som snacks, øl og vand, men Fantask lover også dobbelt op på dragemærker og lokker med overraskelser.

