Kunder flokkes om lukningstruet tegneseriebutik: »Er der ikke et Fantask, er der ikke en grundpille i nørdekulturen i Danmark«

I midten af 1980’eren fik den i dag 73-årige tegneseriesamler Søren Henriksen et papirbrev fra Post Danmark ind ad brevsprækken.

Det var en af indehaverne af den lille tegneseriebutik Fantask på hjørnet af Sankt Pederstræde, Søren Bülow, der ville oplyse, at de nu havde fået et velholdt eksemplar af den anden udgave af dansk Anders And fra den første 1949-årgang hjem. Tegneserien kunne hentes i butikken for 800 kroner.

»Der var gået 1,5-2 år, fra jeg spurgte, om de kunne skaffe den. Og så var den der. Jeg havde næsten glemt det. Jeg har vist for øvrigt brevet derhjemme, hvor de skriver til mig«, siger Søren Henriksen.

Blandt flere samlinger har han den komplette Anders And fra 1949 til 1956, for »efter den tid interesserer det mig ikke så meget«.

Pensionisten er kommet i butikken, siden han fra en kollega i 1971 hørte, at der var åbnet en ganske særlig tegneseriebutik i København. Og han kommer fortsat på besøg i kælderbutikken 3-4 gange om måneden og kigger.

Foto: Benny Kjølhede/POLITIKEN Søren Henriksen er kommet i Fantask siden åbningen i 1971 og samler på blandt andet Anders And og Tintin.

Søren Henriksen er kommet i Fantask siden åbningen i 1971 og samler på blandt andet Anders And og Tintin. Foto: Benny Kjølhede/POLITIKEN

»Jeg er kommet her meget, men også nået op i en alder, hvor man begynder at spekulere på, om man skal blive ved med at samle. Og hvad der egentlig skal blive af det. Men det er mest min kone, der spørger«, siger han.

Søren Henriksen er til hollandsk udsalg, hvor prisen i dag på udvalgte varer er nede på 20 kroner. Årsagen til brandudsalg skal også findes i, at Fantask skal lukke. Måske.

Foto: Benny Kjølhede/POLITIKEN Fantask, tegneserie butik, voxpop, reportage,

Fantask, tegneserie butik, voxpop, reportage, Foto: Benny Kjølhede/POLITIKEN

»Det er med sorg, vi må meddele, at det efter 47 år kan ende med, at Fantask bliver nødt til at lukke«, skrev butikken på sin hjemmeside i fredags og satte ild i nørdernes øjne på internettet og igangsatte en usædvanlig redningsaktion.

Indsamling runder snart en halv million

Indehaver af Superhelten Legetøj, den alt andet end Fætter BR-lignende butik på Østerbro, Benjamin Herbst, ville ikke acceptere at barndomens velkomstport til nørdernes rige skulle lade livet til internethandel og større konkurrenter.

Han startede lidt tilfældigt en internetindsamling, så fans kunne sikre butikkens overlevelse. Og så stak det af.

»Indsamlingen på GoFundMe er i skrivende stund på 444.000 kroner, som er helt absurd. Jeg havde håbet på, at ramme 200.000 inden for 14 dage. Vi ramte 200.000 inden for 23 timer og 400.000 inden for 48 timer, og den bliver ved med at flyve derop. Nu kan de betale de ting af, de skulle skynde sig med, og så kan de nu også få lidt fodfæste«, siger Benjamin Herbst, der ikke havde set, hvad hans indsamling ville afstedkomme.

Foto: Benny Kjølhede/POLITIKEN Benjamin Herbst står bag den superhelteindsats, der har sikret Fantask 440.000 kroner. Til nu.

Benjamin Herbst står bag den superhelteindsats, der har sikret Fantask 440.000 kroner. Til nu. Foto: Benny Kjølhede/POLITIKEN

Derfor er Benjamin Herbst mandag formiddag til møde i butikken, så den næsten halve million kroner, han via tegneserievenner over hele internettet har sikret Fantask, kan i det mindste udskyde døden.

»Jeg startede indsamlingen til Fantask, fordi det er et fantastisk sted, der har eksisteret altid. Og nørdekulturen er meget vigtig for mig, og Fantask er bare stedet, der har startet nørdekulturen i Danmark. Der er værd at bevare«, siger han om årsagen til indsamlingen.

»Er der ikke et Fantask, er der ikke en grundpille i nørdekulturen i Danmark«, siger han.

Foto: Benny Kjølhede/POLITIKEN Tegneserie og bøger de færreste andre har, sælges i butikken.

Tegneserie og bøger de færreste andre har, sælges i butikken. Foto: Benny Kjølhede/POLITIKEN

En god rodebutik

30-årige Benjamin Herbst opdagede først for alvor, hvor meget butikken betyder for mange, da han åbnede sin egen legetøjsbutik og på messer mødtes med personalet fra Fantask.