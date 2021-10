Renskuret nørd med snorlige skilning er Egon Olsens ligemand

Det her er ikke nogen zombiefilm!«, annoncerer de ganske vist vidt og bredt. Men når man nu ved, at filmen er en forløber til Zack Snyders mageløse zombiesucces i forsommeren med ’Army of the Dead’, kan det næppe undgås, at det store publikum med hang til horder af omvandrende dødbidere alligevel bliver skuffede.

Til dem kan man kun sige: Find jer i det. Forhistorien her er bare en frisk, lidt lang, men afgjort charmerende komedie om nogle sensationelle pengeskabskup, der foregår, før al balladen med zombierne ovre i Las Vegas rigtig har taget fart.