Ny Bond-film er nu den bedst sælgende på dansk grund nogensinde

Indtil for nylig havde en James Bond-film aldrig solgt over én million biografbilletter i Danmark, men det er der nu ændret på.

Den seneste af sin slags, ’No Time to Die’, der havde premiere i oktober, har nemlig solgt lidt over en million billetter på dansk grund, oplyser SF Studios i en pressemeddelelse.

Filmen rundede en million søndag efter lidt over seks uger på programmet, og indtil videre har den indtjent over 126 millioner kroner i Danmark.

Ifølge SF Studios er det ganske få film, der har solgt over én million billetter herhjemme. Senest skete det i 2009 med filmen ’Avatar’, der solgte cirka 1,15 millioner billetter.

I alt har kun 12 film gjort det, siden man i 1976 begyndte at registrere billetsalg.

Blandt andre ’Gøgereden’ fra 1975 med Jack Nicholson i hovedrollen og ’Grease’ fra 1978 med John Travolta og Olivia Newton-John har gjort det samme.

’Knoklet med filmen’

Frederik Malling Juul, der er distributionschef hos SF Studios, udtaler i en pressemeddelelse, at Danmark er ’verdens største Bond-territorie’.

’No Time to Die’ blev også den Bond-film, der har haft den bedste åbning i danske biografer. I løbet af de første dage solgte den næsten 270.000 billetter.

»Der er blevet knoklet med filmen, og det har fået os ind i en lille eksklusiv gruppe af film, der har rundet en million billetter«.

»’No Time to Die’ er en stor fællesskabsoplevelse midt i en pandemi, og den slags har vi brug for. Og så er det med til at stadfæste, at Danmark er verdens største Bond-territorie målt på indbyggere. Så vi har meget at være stolte af«, siger han.

Den nyeste Bond-film endte med at blive udskudt fem gange på grund af coronapandemien.

’No Time to Die’ er film nummer 25 om den britiske agent. Den har for femte og sidste gang Daniel Craig i hovedrollen.

Desuden spiller den danske skuespiller David Dencik rollen som en russisk forsker i filmen, der har fået fine anmeldelser.

ritzau