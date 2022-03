Anmelder: Jeg havde ikke regnet med, at tårerne ville sprøjte ud af mine øjne fem minutter inde i denne dokumentar

CPH:DOX-filmen ’Midwives’ er et smukt portræt af to jordemoderkolleger på hver sin side af et hadefuldt etnisk-religiøst skel i Myanmars delstat Rakhine og det dehumaniserende kastesystem, som det prisgivne nye liv fødes ind i. Filmen er en del af hovedkonkurrencen på filmfestivalen CPH:DOX.