75-årig stjerne fik en æres-Oscar: ’Dødbringende våben’ gjorde ham berømt, men vendepunktet i hans liv indtraf tidligere

Ved det nyligt afholdte oscarshow modtog skuespilleren og produceren Danny Glover hædersprisen Jean Hersholt Humanitarian Award. I en oversat samtale med The New York Times’ Nicolas Rapold fortæller han her om sine film, ikke mindst om en livslang kamp for social retfærdighed.