Narcissistisk pornoskuespiller, køkkenbordsabort og den mest uhyggelige premiere: Politiken har samlet de bedste 12 film fra de første 6 måneder

På udkig efter en god film til sommerferien? Politikens film- & tv-redaktion har budt ind med 12 stærke film fra de første 6 måneder af 2022. Her er fallerede pornostjerner, timelange køreture i en rød Saab og årets uhyggeligste premiere. Fang dem i biografen, før det er for sent, eller stream dem derhjemme.