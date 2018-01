Broen IIII viser en vilje til at gå ind i sin samtid med en vis frygtløshed Den viljestærke kvindelige hovedperson i ’Broen’ er bragt ud af balance, og det forstår man. Men desværre lurer forudsigeligheden.

Det var ellers noget af en en cliffhanger, man som seer blev efterladt med, da første afsnit af fjerde sæson af det dansk-svenske krimi-drama ’Broen’ gik i rulletekst og Choir of Young Believers’ signatursang, ’Hollow Talk’, overtog opmærksomheden.

For Saga Norén, just frikendt for at have myrdet sin mor, blev forsøgt dræbt af en medindsat, som følte sig svigtet. Og den blonde heltinde lå på gulvet i en pøl af sit eget blod, ganske dekorativt, men også skæbnesvangert, ildevarslende og makabert.

Hovedmanus: Hans Rosenfeldt og Camilla Ahlgren. Konceptuerende instruktør: Henrik Georgsson. Med bl.a. Sofia Helin, Thure Lindhardt, Sarah Boberg, Mikael Birkkjær og Thomas W. Gabrielsson. Kan ses på dr.dk

Selvfølgelig klarede hun sig, og nu er hun så på banen igen. På dansk grund og gennemført rundforvirret over kriminalafdelingens free seating-princip, fordi det udfordrer hendes – måske lovligt accentuerede – trang til rene linjer, ordnede forhold samt faste rutiner i det daglige.

Og her er det, at man måske godt kunne komme med en lavmælt indvending over seriens billede af en kvinde i autisme-spektrum.

Vi har fattet det: Saga Norén har en diagnose, som hun fungerer med. Hun er ikke, som folk er flest; hun sejler ikke med empati og følelser som sekstant; hun giver pokker i ellers hævdvundne normer; hun holder sammen på sit univers med rationalitet og regler. Og den er feset ind under koldpermanenten og pandebrasken hos de fleste, så der er ingen grund til hele tiden at gøre opmærksom på det.

Vi er også godt klar over, at hun er blevet en kende mere skrøbelig af fængselsopholdet og overfaldet, og vi kender hendes antipati mod at indgå i forpligtende følelsesmæssige sammenhænge med andre mennesker. Så det er ikke nødvendigt med halvbagte og småparodiske henvisninger til netop hendes mentale habitus.

Hovedplottet drejer sig indtil videre om det modbydelige mord på flygtningestyrelsesdirektøren Margrethe Thormod, men fortællingen om politimanden Henrik Sabroes forsvundne familie skrues der også op for med tilsynekomsten af to hjemløse teenagepiger, hvis gadeaktiviteter spiller en rolle for krimihandlingen.

’Er det nu hans piger, der er dukket op?’, skal vi sidde og tænke foran skærmen, og det gør vi. Men det forekommer ærligt talt en smule letkøbt.

Ellers er der fuld skrue på det hele, og især Mikael Birkkærs dobbelttydige Jonas står mere og mere som en interessant skikkelse, der nok skal skabe både konflikter og resultater i det tribunal af sårede tragikere, der hidtil har stået mest centralt: Saga, Henrik og chefen Lillian, som Sarah Boberg spiller med sin mesterlige sans for tapper trods og mellemvarm melankoli.

Serien viser en vilje til at gå ind i sin samtid med en vis frygtløshed

Thure Lindhardt tegner sin figurs indre konflikter som med en sprittusch på et whiteboard, men sympatisk og skarpt. Og selv om manusforfatterne giver den gas med Saga Noréns personlighedsforstyrrelser, vedbliver Sofia Helin med at gestalte hende som menneske på godt og ondt, der bare ikke foretager sig noget, uden at der er en grund til det. (Og man kan godt give det en tanke, at folk, der tænker, før de taler, reflekterer, før de handler og i det hele taget efterspørger en mening med tegn og gerninger, dæmoniseres massivt i vores kultur).

De mange små stikpiller til tidens politiske klima og årtiets dårskab i det hele taget er små godbidder eller irritationsmomenter alt efter temperament. Men de er der, og det er sådan set det væsentligste: at serien viser en vilje til at gå ind i sin samtid med en vis frygtløshed.