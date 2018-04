Claire Denis: Ensomhed er som et fængsel mellem mennesker

FOR ABONNENTER

eg spiste aftensmad med nogle venner forleden. Ved middagsbordet snakkede vi om, at vi burde tale mere med vores fædre.

En fortalte, at hun havde ringet til sin far nytårsaften i stedet for sin mor. Han var begyndt at græde, fordi det altid var mor, der fik ’opkaldet’. Det var rart at få sat ord på. Efter maden røg nogle en cigaret under emhætten. Andre tog opvasken. Nyhederne var aldrig på menuen. Ingen for i flint, for vi snakkede kun om hinandens liv. Vi har nemlig svært ved at finde mening andre steder.

For nylig opdagede jeg så, at min generation bliver kaldt Generation Me. Og der kan da være noget om det.

Jeg er nemlig stoppet med at forholde mig til underskriftsindsamlinger på Dronning Louises Bro. Jeg takker nej til at blive ringet op af World Animal Protection, Dansk Flygtningehjælp og andre ngo’er, der vil redde verden. Jeg magter ikke at tage stilling til mere.