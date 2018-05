Anklager vil sende reservedatteren og 'kongen af copyright' i fængsel: »De misbrugte den særlige tillid«

Hun henledte rettens opmærksomhed på en sms, som Johan Schlüter har sendt til Susanne Fryland. I den diskuterer advokaterne konkrete regninger, som skulle sendes af sted til rettighedshaverne.

»Den viser med al tydelighed, at han var klar over, at der blev hentet likviditet i foreningerne. Og det er ikke den eneste sms. Der er sms’er tilbage til 2010«, sagde Malene Stage Christensen.

Var hun alene om det?

Anklageren støttede sig samtidig op ad Susanne Frylands forklaring om, at der var mere end almindelig tæt kontakt mellem de to kollegaer. I retten er det kommet frem, at de havde et nærmest familiært forhold, der gik helt tilbage til Frylands barndom og var præget af en kærlig tone. Fryland kaldte således Schlüter for »store fossil«, mens hun selv var hans »lille bløddyr«.

»Det var et parløb«, konkluderede senioranklager Malene Stage Christensen.

Hun tegnede i retten billedet af to advokater, som samarbejdede og gjorde en ihærdig indsats for at dække over deres gæld til rettighedshaverne. De lavede flere numre med regnskaberne og gav aldrig revisorerne en samlet opgørelse over, hvor mange millioner de havde taget fra rettighedshaverne. Trods flere anmodninger.

»Jeg kan ikke tro det. Jeg kan ikke tro, at de tiltalte, der er advokater og ansvarlige for forvaltningen af mange, mange millioner, ikke har haft noget overblik over, hvad de har taget«, sagde senioranklageren.

»Uværdige« advokater

Anklageren sluttede sin procedure i sagen med at kræve 6 års fængsel til Susanne Fryland. 6 års fængsel til Johan Schlüter. Og 3 års fængsel til den tredje partner, Lars Halgreen, der kun er tiltalt i den del af sagen, som handler om advokaternes påståede forsøg på at videregive deres ejerandele i et grønlandsk vandprojekt til deres koner.

Ifølge bagmandspolitiet er det en væsentligt skærpende omstændighed i sagen, at de tre tiltalte er advokater, som skulle varetage deres kunders tarv.