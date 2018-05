Forsvarer beder retten om at vise hensyn: »Johan har mistet alt. Alle penge er væk. Han er konkurs, og han er syg«

Schlüter-sagen Advokat Johan Schlüter står i centrum af den formentlig største sag om svindel med kulturindustriens penge. Sammen med advokaterne Susanne Fryland og Lars Halgreen er han tiltalt for svindel for over 100 millioner kroner. De tre tidligere partnere i Johan Schlüter Advokatfirma tjente stort på at forvalte rettighedskroner til producenter i den danske filmbranche, men ifølge bagmandspolitiet tog advokaterne mere, end de var berettiget til.

Det er ikke, fordi retssagen mod Johan Schlüter og de andre svindelanklagede advokater mangler tal. De mere end 20 retsmøder i Københavns Byret har været noget nær én lang gennemgang af regninger.

Problemet er bare, at det er de forkerte tal, der er blevet fremlagt. Eller rettere: Tallene er ikke retvisende, mener forsvarsadvokat Hanne Rahbæk, som repræsenter Susanne Fryland, der sammen med Johan Schlüter er tiltalt for groft mandatsvig for over 100 millioner kroner.

Hanne Rahbæk »begriber« ikke, at anklageren ikke har fået en uafhængige revisor til at foretage en solid gennemgang af, hvad der er op og ned i sagen. En rapport, som kunne fungere som et sagligt grundlag for retssagen.

Bagmandspolitiet støtter sig i stedet fortrinsvis til revisionsfirmaet Deloittes analyse af sagen. Den rapport, som i 2015 viste, at advokaterne, som stod for at forvalte hundredvis af millioner af rettighedskroner i den danske tv- og filmbranche, angiveligt havde taget meget, meget mere, end de havde ret til.

Kritiserer regnskabschef

Men Deloittes rapport er ikke til at stole på, fremførte Hanne Rahbæk i går under sin procedure i sagen. Den baserer sig nemlig på oplysninger, som stammer fra bogføringen i datterselskabet Registrering Danmark, som efter 2009 forvaltede de mange rettighedskroner.

»Men bogføringen er fuldstændig upålidelig«, sagde Hanne Rahbæk.

Forsvareren påpegede, at regnskabschefen, der stod i spidsen for bogføringen, selv har fået en dom for at stjæle penge fra rettighedshaverne. Som led i sit arbejde havde regnskabschefen selv adgang til de mange bankkonti, hvor pengene kom ind, og stod i praksis for at udskrive regninger til rettighedshaverne og betale dem. Hanne Rahbæk bemærkede også, at revisorerne har været kritiske over for regnskabschefens arbejde.

»Han var ikke opgaven voksen«, sagde Susanne Frylands forsvarer i retten.

Den opfattelse deler Johan Schlüters forsvarsadvokat, Jakob Arrevad. Under sin procedure skød han også efter de tal, som anklageren har brugt i sagen. Arrevad brokkede sig desuden over, at han ikke har haft fuld adgang til de mange konti, som advokaterne administrerede, eller for den sags skyld alle regnskaberne for de mange involverede selskaber.

Alligevel fremlagde forsvarsadvokaten en ny opgørelse over, hvor meget advokaterne har taget, og hvad de havde ret til, som viste, at advokaternes gæld er meget mindre, end anklageren mener.

»Det er givet, at min opgørelse indeholder fejl, men den er mere dækkende«, sagde Jakob Arrevad og krævede Schlüter frifundet for alle anklager.

Schlüter havde fuld tillid

Uenigheden om tallene er så også det eneste, forsvarsadvokaterne kan enes om i retssagen.

Frylands forsvarer, Hanne Rahbæk, gjorde under sin procedure et stort nummer ud af at beskrive Schlüter som en »pioner«, der havde orkestreret hele systemet omkring fordelingen af rettighedshavernes penge. Godt nok var Fryland partner og økonomiansvarlig, men hun gjorde bare det, hun fik besked på.

»Fryland udførte opgaver, men de overordnede beslutninger blev truffet af andre«, sagde forsvarsadvokat Rahbæk.

»Det er Schlüter, som har kreeret dette område. Det er ham, som hele virksomheden afhænger af. Det er ham, som kan bestemmer, hvem der er med«.

Men Johan Schlüter havde aldrig næsen nede i tallene, lød modsvaret fra hans forsvarer. Og Schlüter havde ingen grund til at tro, at der var noget galt. For i alle årene var der blanke påtegninger fra advokaternes revisorer. Han modtog også først regnskaberne kort inden deres offentliggørelse og ændrede aldrig nævneværdigt i dem, som det ellers er blevet antydet af vidner i retten.

»Johan har ikke været med til at flytte rundt på tal i regnskaberne. Han havde tillid til de regnskabsoplysninger, han fik. Han havde fuld tillid«, sagde Schlüters forsvarsadvokat i retten.