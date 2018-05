Politisk kammerspil om to dødsfjender på køretur er en tindrende veloplagt film Timothy Spall og Colm Meaney bærer det spændende og overraskende vittige drama ’The Journey’.

På ’Sunday Bloody Sunday’ sang U2 om skyttegravene, der den famøse søndag i Derry i 1972 blev gravet dybt i nordirske hjerter. »How long must we sing this song?« sang Bono, og svaret blæste i vinden i 1983. Det lignede en konflikt uden ende











The Journey Drama. Biografpremiere Instr. Nick Hamm UK, 2017. 95 min.

Og så fik The Troubles alligevel en afslutning. Nordirlands gradvise gliden ind i en mere fredelig, europæisk modernitet blev i 2006 beseglet med en hårdt tilkæmpet borgfred mellem Ian Paisleys radikale protestanter og IRA’s politiske gren, Sinn Fein.

Unge mænd leder efter et godt slagsmål, mens gamle mænd kerer sig om deres eftermæle. Nogenlunde sådan lyder en replik i ’The Journey’, der prøver at forestille sig, hvordan ordene helt konkret faldt, da de livslange dødsfjender Ian Paisley og Martin McGuinnes omsider begravede stridsøksen.

Timothy Spall og Colm Meaney spiller suverænt dobbeltspil som de arge modstandere

Det skete på en køretur midt under indædte forhandlinger i Skotland under ledelse af Tony Blair. Paisley skulle hjem til sit guldbryllup i Belfast. McGuinnes insisterede på køre med til lufthavnen og flyve med. Af frygt for attentater var det kutyme, at modparterne rejste sammen i forhandlingssituationer.

I bilen kørt af en ung privatchauffør med en aktiv høresnegl udspiller sig et kammer- og skakspil mellem dødsfjender. Et spil, som skal resultere i en modvillig remis. De ved begge, at ethvert forhandlingsresultat, som ikke er en klar sejr for sagen, af det fanatiske bagland vil blive betragtet som et forræderi.

Timothy Spall og Colm Meaney spiller suverænt dobbeltspil som de arge modstandere, som modvilligt må sande, de som irere har mere tilfælles, end de troede.

Kilde: SF STUDIOS

Konfliktens anatomi er genkendelig fra alle borgerkrige, hvor hadet har fået lov til at blive en permanent betændelsestilstand. Hver gang konfliktens mest primitive kerne toner frem, glider stammekrigens tom-tom diskret ind i lydbilledet som en dyster påmindelse om civilisationens tynde fernis.

Colin Bateman har skrevet et strålende manuskript. Nick Hamm har ikke verdens mest imponerende generalieblad som filminstruktør, men hans mange år som Shakespeare-iscenesætter kommer ham til gode i denne tindrende veloplagte dyst mellem to fjender, der skal indse, at de har mest at vinde, hvis de for første gang tør lade hadets parader falde.