Desperate husmødre: Kvinder er kloge - mænd er enten dumme og liderlige eller søde, sultne og liderlige Drama-komedieserien ’Good Girls’ om tre veninder, der begår et røveri, er vellykket og morsom. Og så har MILF numero uno en af hovedrollerne.

Dramakomedien er en vanskelig metier at begå sig i. Blandingsforholdet mellem det sjove, det alvorlige, måske også det tragiske og det spændende skal gennem hele forløbet være det rette, og det kræver en ekspertise som en propofol-doserende anæstesiolog at sikre dette. De fejlslagne forsøg udi genren skal vi forbigå i tavshed. I stedet er der grund til at hæfte sig ved de lykkelige udfald, der trods alt har været en del af i de senere år, og som helt sikkert er årsagen til, at man med vovemod grænsende til det dumdristige forsøger sig påny. For ’Desperate Housewives’, ’Breaking Bad’, ’Weeds’ og i mindre omfang ’Nurse Jackie’ og ’Ugly Betty’, for nu at nævne nogle, gik den svære balancegang og blev store succeser. Og man skal da også være opvokset blandt ulve under fjerne himmelstrøg for ikke at kunne se, hvorfra ingredienserne til ’Good Girls’ er hentet.

Good Girls. Dramakomedieserie. Koncept: Jenna Beans. Med bl.a. Christina Hendricks, Retta, Mae Whitman, Matthe Lillard og Manny Montana. Hele første sæson kan ses på Netflix.

Serien handler om tre veninder, alle bosiddende i noget forstadshalløj i Midtvesten, der samtidig kommer i økonomisk krise af forskellige årsager. Den ene skal bruge penge til nyremedicin og dialysebehandling til sin datter, den anden har behov for midler til advokatbistand i en forældremyndighedssag, og den tredje erfarer, at hendes mand, der har en bilhandel, knalder sin 20-årige sekretær og har skaltet og valtet med familiens midler, herunder stiftet forkrøblende prioritetsgæld. De beslutter sig således for at røve det lokale supermarked, hvor den ene af dem i øvrigt arbejder som kassedame.

Kuppet går som en leg, men udbyttet viser sig langt større end antaget, fordi en skurk af en gangster bruger dagligvarebutikken som en del af sin pengevaskningsforretning. Han bliver noget mere end mopset, da det viser sig, at tre midaldrende husmødre har bøffet hans penge. Så han sætter tommelskruerne på for at få kuglerne tilbage. Og inden længe er trioen en del af hans lyssky enterprise, der omfatter både det ene og det andet.

Hendricks løfter serien

Altså: Vi har forstadsuniverset fra ’Desperate Housewives’, vi har det med at være alvorligt på røven fra ’Weeds’ og endelig det med at blive en værre forbryder for sin families skyld fra ’Breaking Bad’, og for så at lokke husarerne til har producenterne smidt MILF numero uno, den yppige, rødhårede Christina Hendricks, der brød igennem som den skrappe sekretær og sidenhen mellemleder Joan Holloway i den populære tv-serie ’Mad Men’, i blandingen.

Resultatet er på mange måder mere end spiseligt. Godt nok er setuppet forudsigeligt – det kører meget på, om de tre smukke og smarte kvinder bliver afsløret eller ej. Men ikke desto mindre fungerer det, så man sidder foran skærmen og sluger det hele, selv om man indimellem tænker, at nogle af personerne måske skulle overveje at tage havemøblerne ud af ørerne og få sig nogle stærkere briller, når de ikke kan regne ud eller se, hvad der foregår i deres liv. Men det er selvfølgelig en del af dealen, at kvinderne er kloge og snarrådige, mens mændene er enten dumme og liderlige eller søde, sultne og liderlige.

Demografisk spiller man også bredt: Hovedkvinden, Beth Boland, der spilles af Hendricks, er sådan i den øvre del af middelklassen, mens hendes søster, Annie, er arbejderklasse-enlig og et rodehoved, mens den tredje part af gruppen er sort, servitrice og gift med en storcentersikkerhedsvagt, hvilket i en massekulturel sammenhæng sætter ham i båsen: Ville gerne have været politimand, men kunne ikke.