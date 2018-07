Ny serie om jødisk, lesbisk Batwoman er på vej 'Arrow', 'Flash', 'Supergirl', 'Vixen', 'Constantine' og måske snart også 'Batwoman'. CW Networks vil udevide deres superhelteunivers med ny serie.

Det ser ud til at DC-heltinden Batwoman får sin egen tv-serie.

Seriens Batwoman bliver baseret på tegneseriefiguren Kate Kane, der første gang optrådte som tegneseriefigur i 2006, og som ud over være specialtrænet i det amerikanske militær er jødisk og åbent homoseksuel.

Det skriver flere udenlandske medier.

Det er kun få måneder siden, at The CW Network afslørede, at Batwoman kommer til at optræde i julens kommende crossover-afsnit af tv-stationens andre superhelte-serier 'Arrow', 'Flash', 'Legends of Tomorrow' og 'Supergirl'.

Men ifølge CW vil de nu snart begynde at lede efter en skuespiller til at portrættere Gothams kvindelige flagermus i mere end blot et enkelt afsnit.

»Bevæbnet med en passion for social retfærdighed og flair for at sige, hvad hun mener, svæver Kate Kane over gaderne i Gotham som Batwoman. Åbent lesbisk og højtuddannet gadekæmper opsnuser hun Gothams kriminelle«, skriver tv-stationen.

Hyldet af LGBTQ+-miljøet

Valget af 2006-versionen af superheltinden, der har optrådt i et hav af versioner siden debuten i 1956, passer ifølge det amerikanske medie Variety ind i CW's seneste inklusions- og repræsentationsstrategi for deres programmer.

I mange af deres andre serier optræder også karakterer med forskellig etniciteter og seksuelle præferencer.

Den nyeste version af Batwoman er også en kommerciel succes i tegneserieverdenen og særligt efter den grafiske novelle 'Batwoman: Elegy' blev Batwoman en succes i LGBTQ+ miljøet. Den vandt også en GLAAD-award i 2010.

Det gør ikke den positive opmærksomhed mindre, at flere kilder angiveligt siger, at CW helst vil finde en lesbisk skuespiller til at spille rollen.

Arrowerset

The CW Network har siden 2012 udbygget et superhelteunivers med karaktererne fra DC Comics.

Lidt som Netflix har gjort en række Marvel-helte, har CW produceret en række superhelteserier, hvis verdener hænger sammen.

Til at udvikle serien har man hyret Caroline Dries, der blandt andet er kendt for serien 'Vampire Diaries'.

Serien kan få premiere så tidligt som næste år.