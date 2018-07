Kultinstruktør laver film om Mikhail Gorbatjov Werner Herzog kaster sig i sin nye film over den nyere politiske verdenshistorie.

Uanset om det handler om dødsdømte fanger, hulemalerier eller pingviner med kuk i kompasset, er Werner Herzog en af vor tids mest fascinerende skabere af dokumentarfilm.

Nu kaster Herzog sig over den nyere politiske verdenshistorie, idet han sammen med kollegaen André Singer har lavet en interviewfilm med Mikhail Gorbatjov, Sovjetunionens politiske leder, da Muren faldt. En af vor tids vigtigste ledere, men også en leder med et blandet eftermæle. Ikke mindst i Rusland.

Blå bog: Werner Herzog Født 1942 i München. Debut som instruktør med ’Herakles’ i 1962. Har siden i snit lavet en film pr. år. Havde tidligt i sin karriere stor succes med fiktionsfilmene ’Signs of Life’, ’Aguirre’, ’The Enigma of Kaspar Hauser’ og ’Fitzcarraldo’. Havde fra 1988 og mange år frem vanskeligt ved at finansiere sine film. Men han arbejder videre – især i dokumentargenren, hvor han i 2005 fik et stort comeback med ’Grizzly Man’.

Herzog har en højst usædvanlig interviewteknik, så samtalen i ’Meeting Gorbachev’ kan næppe undgå at tage uventede drejninger. Men mon ikke det genforenede Tysklands rolle kommer til at blive en del af snakken.

’Meeting Gorbachev’ bliver til oktober åbningsfilm på festivalen Open DOK i Leipzig, der ligger i det tidligere DDR.

Herzog er så central en instruktør, at man dårligt kan forestille sig andet, end at filmen også får premiere i Danmark. Hvad enten det nu bliver på CPH:DOX eller ved en anden form for danmarkspremiere.