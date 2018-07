Den kække pigebi Maja er tilbage: Endelig en biograffilm, som også de helt små børn kan se Den anden film om bien Maja inviterer de små i biografen, og de får ellers ikke for mange invitationer i vore dage.

Tryg forudsigelighed og livlig fantasi må godt tage hinanden i hånden, når der skal fortælles for de små og de lidt mindre. Et udgangspunkt, som respekteres i animationsfilmen ’Bien Maja’, som holder et frisk tempo og en munter og vaks tone uden at gå helt over gevind.

Bien Maja 2 – På nye honningeventyr. Animantionsfilm. Instuktion: Noel Clery, Sergio Delfino og Alexs Staderman. 85 min. Tilladt for alle. Premiere 26. juli 2018

Toeren kommer fire år efter den første fortælling om den kække pigebi Maja, og igen er der tale om en tysk-australsk produktion. Med et toneleje, som i ordets gode forstand er lidt mere pædagogisk ansvarligt end flertallet af amerikanske og europæiske animationsfilm mere eller mindre henvendt til børn. Det er simpelthen blevet mere sjældent med film, der ikke bare vil ramme så bredt som muligt, men målrettet og ansvarsbevidst henvender sig til den yngre del af børneflokken.

Originalitet er højst et utilsigtet biprodukt i denne sammenhæng. Det gælder også historien, som er en variant over den gamle morale med lykken, der står den kække bi bi. Kombineret med en gammel kending fra de talløse amerikanske film, hvor et hold håbløse tabere ved hjælp af sammenhold og tolerance skal nyde fremme og nå længere, end man på forhånd ville have troet muligt.

’Honninglegene’, der på dansk har fået den noget mere intetsigende titel ’På nye honningeventyr’, er en lille fabel til tiden om den hysteriske dyrkelse af vindermentalitet kontra rummelighed, tolerance og godt humør. Den slags kan man jo ikke høre for tit, hvis ellers historien er nogenlunde ordentligt fortalt med tro på sin egen morale. Som det er tilfældet i ’Bien Maja 2’.

»Alle insekter har et talent«, lyder det, og her i Gummi-Tarzans land nikker man indforstået. Nemlig. Man skal bare finde ud af, hvad det er

Den fartglade vovehalsMaja fra bikuben på Valmueengen tror omsider, at hendes drømme går i opfyldelse, da der kommer højtideligt bud fra hovedstaden, Buzztropolis. Men, ak, kejserinden vil ikke hidkalde atleter fra Valmueengen. Hun vil bare have halvdelen af kubens honninghøst, så Honninglegene kan blive afviklet med pomp og pragt.

Maja trodser sin godhjertede bidronning og suser til Buzztropolis, hvor hun trodser Kejserinden og ender med alligevel at komme til at deltage i honninglegene. I spidsen for et hold, der foruden hende selv og hendes fumlede forsigtigpeter af en bedsteven, Willi, består af et skrabsammen fra Valmueengen håndplukket til taberrollen.

Holdet tæller en teenagedepressiv pigeedderkop med opgivende miner og tommetyk mascara. Samt en væggelus med højdeskræk, en bakterieforskrækket kakerlak og to totalt gakkede hærmyrer. En fornem buket af svagheder, som den skrappe og snotforkælede overklassebi Violet i spidsen for hjemmeholdet Buzztropolis ikke er sen til at udnytte på det mest skamløse. Zådan en rigtig lille bibitch.

Såre forudsigeligt og vældig moralsk, men turneret med varme og charme og den slags animation, som taler mere til de små end til de store

Der er meget på spil. Valmueengen risikerer at miste hele deres honninghøst i flere år, hvis de taber. Kuben vil være dødsdømt. Men alt det springer vi hurtigt hen over, for nu handler det bare om at klare de mange vilde udfordringer i bikampen. Hvor der også deltager hold bestående af beskedne bladlus og barske biller.

»Alle insekter har et talent«, lyder det, og her i Gummi-Tarzans land nikker man indforstået. Nemlig. Man skal bare finde ud af, hvad det er. Måske kan det være et talent at være anderledes og stå ved det? Det må vist være konklusionen, når taberne på Team Valmueeng på skift lyser op som alternative vindere, mens utålmodige Maja må indse, at man ikke altid finder det fælles fodslag ved altid er være længst fremme i skoene.

Såre forudsigeligt og vældig moralsk, men turneret med varme og charme og den slags animation, som taler mere til de små end til de store. Som det er meningen i en historie, hvor bifigurerne indtager hovedrollen.