Eini Carina om 'Gift ved første blik': Kvinder drømmer om mænd, der kan være nærværende med andet end pikken De fire mænd i årets 'Gift ved første blik' repræsenterer 'den underdanige', 'den kropslige', 'den ukomplicerede' og 'den grænseoverskridende'. Det er tid til at gøre status over, hvad vi kan lære af seneste sæson af hele Danmarks foretrukne kønsrollekabaret: ’Gift ved første blik’.

Hvordan kommer man ind på livet af en kvinde, når man aldrig har lært at udtrykke andre følelser end liderlighed? De mandlige deltagere i årets udgave af ’Gift ved første blik’ kæmper for at skabe kontakt til deres hustruer og viser os, hvor svært det kan være for mænd at begå sig på kærlighedens skueplads.

Fakta Gift ved første blik I ’Gift ved første blik’ bliver otte danske singler parret med hjælp fra eksperter for derefter at blive gift. De møder deres tilkommende for første gang ved selve vielsen. I fem uger skal parrene leve sammen som ægtefæller. Derefter skal de beslutte, om de vil forblive gift, eller om de vil lade sig skille. Femte sæson af ’Gift ved første blik’ sendes hver onsdag på DR 1 klokken 20.

Først og fremmest giver programmet anledning til at udrede en udbredt misforståelse: at den moderne kvindes problem er, at hun på den ene side vil være selvstændig og klare det hele selv og på den anden side drømmer om en mand, der, som en bekendt sagde til mig, »beder hende holde kæft og siger, hvad hun skal gøre«.

Det er selvfølgelig noget sludder. Det er der ingen, der drømmer om. Hvis kvinder drømmer om noget, drømmer de om en mand, der kan finde ud af at tage ansvar for sig selv og kommunikere, spejle og være nærværende med andet end pikken. På den anden side står en masse mænd og er fortabte, fordi de aldrig har lært at kommunikere med kvinder på andre måder.

De tror, at kvinderne er sådan nogle mystiske gåder, som de skal forsøge at lirke op

De fumler rundt, fordi de tror, at kvinder er sådan nogle mystiske gåder, som de skal forsøge at lirke op (i stedet for at se dem som mennesker), og hvis det lykkes dem at finde den nøgle, der passer, har de vundet retten til at være elsket. De stakkels mænd kommer altså ikke med selvberoende kærlighed, men med forventning om, at det er kvindens job at elske dem, så de ikke behøver elske sig selv.

Det benytter programmets mænd så forskellige mere eller mindre håbløse strategier ud fra.

Foto: DR De fire mænd i årets udgave af 'Gift ved første blik' er (øverst fra venstre og med uret): Carsten, Michael, Ronnie og Stefan

Den underdanige

Michael tror, det handler om at underkaste sig og frasige sig alt individuelt initiativ (hvilket flugter fint med, at han har tilbragt størstedelen af sit liv med at game og derfor IRL har selvstændighed som en 11-årig), smile sødt og give en masse komplimenter og så håbe på, at det er den rigtige strategi til at komme til næste level.

Det siger et eller andet om mænd, når de tror, at sød er det samme som underdanig.

Michael er i øvrigt også ægte sød, fordi han har noget oprigtig sårbarhed med i det hele, og som jeg aflæser det, er det også den sårbarhed, som Kathrine føler sig mest forbundet med. Problemet er, at han ikke rigtig kommer med andet oprigtigt end den, og derfor bliver forholdet meget ulige. Hun kan kun indtage en af to positioner: overbærende mor eller sexrobot. Der er ingen personlig spejling, ingen ligeværdig voksen dynamik.