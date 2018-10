Fem hjerter til TV 2's nye serie-satsning: Stjerneinstruktør rammer plet med smuk og grum serie om Københavns storbykrigere TV 2’s nye serie om nogle storbykrigeres desperate kamp for livet er poetisk og spændende på en stygt fascinerende måde.

I et interview i Information har Christoffer Boe, tidligere deleuziansk inspireret avantgardist med hang til både tidskrystaller, metafiktion og grænseoverskridende udskejelser, omtalt sig selv som vor tids Erik Balling.

Instruktion: Christoffer Boe. Idé og manus: Christoffer Boe og Simon Pasternak. Med bl.a. Dar Salim, Lars Ranthe, Danica Curcic, Jakob Oftebro, Kasper Leisner, Kenneth M. Christensen, Natalie Madueno. Første afsnit blev vist på TV 2 mandag 8. oktober kl. 20.00. Kan desuden streames på TV 2 Play.

Nogle vil måske finde det store – og sære – ord i oktober, men efter at have set hans (og sandelig også forfatteren og forlæggeren Simon Pasternaks) bud på storbythriller a la vore dage, er jeg ikke utilbøjelig til at give ham ret i karakteristikken.

Til og med på den fede måde. For disse års svar på småborgerlig kriminel foretagsomhed med røvbaldegardiner, høkerbajere og Flora Danica-cigarer er dødsforagtende militære veteraner, brutale bandeforbrydere, der efter endt (u)dåd forlyster sig med bryster, blow og bourbon.

Og der er et fællesskab mellem serien om Olsen-banden og serien ’Kriger’. Begge udspiller sig i et idealiseret Udkantskøbenhavn, randområdet mellem metropolens yderkvarterer, hvor lagerbygninger, taxacentraler og rockerborge ligger og putter sig, inden udviklingen og byudviklingen til sidst får has på dem.

Hovedpersonen CC er tidligere soldat og veteran fra Iran og flere andre danske kampdestinationer. Han har set sin bedste ven og næstkommanderende Peter dø. Så da dennes hustru, som er kriminalbetjent, beder ham om at gå undercover for at få skovlen under den nasty rockerbande ’Wolves’, siger han ja uden at tøve. Og det lykkes ham at komme tæt på de kriminelle, der ud over at køre på deres store Harley Davidson-motorcykler gør sig i narko og forefaldende voldsudøvelse.

Der er mørke både om natten og midt på dagen

Gruppens leder er Tom, der vasker sorte penge hvide via sit voksende entreprenørfirma. Og ham vil enken Louise rigtig gerne se fældet, inden han bliver alt for magtfuld og enevældig, måske ligefrem legitim forretningsmand.

Det er en klassisk historie, fortalt mange gange tidligere, men ikke som denne, hvor både Joseph Conrads ’Mørkets hjerte’, Kurt Sutters bikerdrama ’Sons of Anarchy’ og Mike Newells ’Donnie Brasco’ klinger med.

Og det er en spændende, velfungerende thriller, der ikke lægger fingrene imellem nogen steder. Først og fremmest er det imidlertid en meget smukt filmet sag, der med overraskende vinkler, næsten abstrakte skud af lysmønstre og håndholdt følsomhed viser os en by, hvor der er mørke både om natten og midt på dagen.

Dar Salims foretagsomme kriger er spillet effektivt, men uden den store indlevelse. Danica Curcics Louise har et dybere udtryk, mens Lars Ranthes stjernepsykopatiske gangsterboss Tom sender tankerne i retning af James Cagneys moderbundne Cody Jarrett i noirklassikeren ’White Heat’ fra 1949.

Indledningsvis kommer vi også en tur til soldaterland, så vi kan få dokumenteret relationen mellem CC og afdøde Peter. Det er fint nok, men forekommer unødvendigt. Men måske vil en større pointe vise sig i det videre forløb.

Indtil videre må vi dog med fornøjelse konstatere, at ’Kriger’ er et seriøst bud på en tv-serie, der såvel i form som indhold rammer sin tid – som Olsen-bandens venstrepopulistiske småforbrydere gjorde det i 1970’erne.