Kim Skotte: Dokumentar uden nogen som helst kant fuldender et år med Bergman-forstoppelse

Searching for Ingmar Bergman Dokumentar. Cinemateket Instr. Margarethe von Trotta Tysk, 2018. 99 min. At Ingmar Bergman ville være fyldt 100 år i 2018, er en god anledning til at gense film og revurdere Bergmans betydning. Læs også: Despot, løgner, kunstner, geni: Ny fremragende dokumentarfilm om kontroversiel instruktør stikker kniven ind, hvor det gør ondt Men hvor mange har nyt at sige? Ikke den tyske instruktør Margarethe von Trotta, der er pavestolt over, at Bergman talte hendes ’Tyske søstre’ blandt sine yndlingsfilm. Foto: DFI Hendes ’Searching for Ingmar Bergman’ starter inspireret nok med en billedanalyse af ’Det syvende segl’, men det meste er en ret forudsigelig gennemgang af kanoniserede sandheder om det svenske filmgeni. Læs også: Ingmar Bergman vidste, hvor knapperne sidder på skuespillere - og de elskede ham for det Von Trottas rolle som interviewer af Liv Ullmann & co. giver filmen et personligt præg uden megen kant. Skarpest er Daniel Bergmans indblik i et familieliv, hvor familien befandt sig langt nede på prioriteringslisten. Alt for mange forudsigelige lovprisninger af Bergmans betydning opbygger en kunstnerisk gravkammerstemning, som opfriskes af den franske instruktør Oliver Assayas’ smittende entusiasme. Filmen er ikke nogen ringe introduktion, men har ikke meget nyt at byde på i forhold til Jane Magnussons klart bedre ’Et år, et liv’.