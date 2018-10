Fantasy-serie er »nogenlunde lige så subtilt som en forhammer« Den engelske fantasyserie ’The Discovery of Witches’ vækker ikke udelt begejstring, selv om den serverer vampyrer og hekse med videregående uddannelser.

Hvis man gik og troede, at hekse, troldmænd, vampyrer og den slags var en vulgær affære, kan man godt tro om igen. Nattens væsner er alle vegne.

Således også i den måske mest uniagtige universitetsby i hele den vestlige verden, Oxford, hvor fantasygenren i øvrigt pretty much har sit arnested, idet begge dens store founding fathers, J.R.R. Tolkien og C.S. Lewis, boede og underviste der, mens de skrev henholdsvis ’Ringenes herre’ og serien om Narnia.

Her foregår serien ’The Discovery of Witches’ sig. Den er baseret på en romanserie af den amerikanske historiker og forfatter Deborah Harkness, og i lighed med bøgernes kvindelige hovedperson, Diana Bishop, er hun ekspert i alkymi og andre aspekter af det okkulte.

’A Discovery of Witches’ har en smule svært ved at flyve, men gør det elegant, når først den kommer i gang Nadia Regitze Parbo, Moovy

Romanserien har fået international bevågenhed og er solgt i enorme oplag samt oversat til mange sprog, herunder dansk. Så serieversionen, hvor celebre kræfter som den australske fotomodel, manuskriptforfatter og skuespiller Teresa Palmer og den britiske upper class hunk Matthew Goode medvirker, har været imødeset med længsel og spænding. Men der er ikke udelt begejstring.

Heksekedel af klicheer

The Guardians Sam Wollaston giver den veloplagte stryg under overskriften ’En heksekedel af fantasyklicheer’. Efter at have genfortalt dele af den hæsblæsende handlings tråde og stanget referencer ud til både krimiserien om Morse og serien om Harry Potter, slutter han med at sige: »Så hvis historisk fantasy er din ting, må jeg formode, at du er i himlen. Eller helvede. Eller hvor en fan af historisk fantasy helst vil være«.

I det velanskrevne webmedie Digital Spy mener Catherine Pearson, at første afsnit bestemt har potentiale. Men samtidig er det også »nogenlunde lige så subtilt som en forhammer«.

Hun er begejstret for fotograferingen, selv om forteksterne ser ud, som om de er designet af en, »der lige har opdaget Word Art i Power Point«. Hun er imidlertid lidt loren ved den udprægede mangel på magi, når nu det ligesom er seriens emne.

Foto: HBO HBO-serien har fået blendede reaktioner med på vejen.

HBO-serien har fået blendede reaktioner med på vejen. Foto: HBO

Men hun ender med at konkludere, at »hvis noget kan holde sammen på serien, er det den voksende samhørighed mellem vores centrale heks og vampyren. Med lidt held vil dynamikken mellem dem flytte sig fra det observerende og levere noget, vi for alvor kan sætte tænderne i«, skriver hun.

Herhjemme er Nadia Regitze Parbo moderat begejstret i web-zinet Moovy. Hun kalder den for »en moden fortælling i et univers, vi ellers var blevet vant til at affeje som noget for et yngre publikum«.

Pilotafsnittet er udmattende og lettere gumpetungt, mener skribenten. Men der er cudos til den billedskønne fotografering. Afsluttede hedder det: »’A Discovery of Witches’ har en smule svært ved at flyve, men gør det elegant, når først den kommer i gang«.

Serien kan ses på HBO Nordic. De tre første afsnit ligger der allerede, og der kommer et nyt hver lørdag.