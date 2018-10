Danske skuespillere i opgør med Netflix og HBO: Vi er blevet en slags polske håndværkere

Det betyder, at Create Denmark skal forhandle løn og rettigheder for de medvirkende i forbindelse med den kommende HBO-serie ’Pelle Erobreren’ samt på alle andre internationale serier i Danmark. Og de aftaler skal være væsentlig bedre end aftalerne på ’The Rain’.

»Vi bliver nødt til at trække denne her streg i sandet. Nu siger vi kollektivt fra«, siger formanden for filminstruktørerne, Christina Rosendahl.

Hun fremhæver, at rettighedspengene er vigtige for fødekæden i dansk film, fordi en del af dem bliver investeret i nyt indhold. Og fordi de lave lønninger gør det billigere at komme i gang med nye produktioner.

I Producentforeningen er direktør Klaus Hansen som nævnt dybt bekymret og ærgerlig over udmeldingen. Ikke mindst, fordi der har været forhandlinger i gang gennem længere tid, som endnu ikke er afsluttet.

»Jeg er rigtig bange for, at kunstnerne med denne her udmelding skyder dansk indholdsproduktion i foden. For streamingtjenesterne kan flytte produktionerne, hvorhen de vil. Derfor er den kolde analyse, at det er dem, der bestemmer. Og jeg er meget ked af, at Danmark nu skal være testland i en kamp om rettighedsbetaling. Hvis den foregik på europæisk plan, kunne jeg forstå det. Ikke i et lille land som Danmark«, siger han.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Netflix eller HBO.