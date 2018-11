HBO's nye sexkoordinator sørger for, at glidecremen på dildoen smager godt En af de helt store film- og serieproducenter har besluttet sig for altid at ansætte intimitetskoordinatorer til at hjælpe med sexscener i fremtiden.

Skuespilleren Emily Meade skulle til at give et blowjob.

Foran et stort hold af fotografer, lysfolk, rekvisitører, instruktør og medskuespillere på settet til HBO-serien ’The Deuce’.

Ganske vist var det ikke en rigtig pik, hun skulle have i munden. Det var en dildo. Men stadig. Hun havde aldrig lavet den form for sexscene før, og hvad hvis hendes børn en dag skulle se scenen?

Hvis du ikke har en intimitetskoordinator, er du måske ikke i stand til at fortælle den historie, du gerne vil fortælle. I værste fald har du skuespillere, der bliver fysisk krænket Intimitetskoordinator Alicia Rodis

I en #MeToo-æra syntes Emily Meade, at tiden var inde til at diskutere mental og fysisk sikkerhed, når det gjaldt optagelserne af sexscener. For selv om hun havde indspillet mange intime scener, siden hun var 16 år gammel, fik de hende stadig til at føle sig utilpas.

Skuespillere manglede en advokat

Derfor havde hun et par måneder forinden forlangt, at HBO hyrede en eller anden form for mellemmand, som kunne hjælpe Meade og hendes medskuespillere i de scener, hvor man alt for ofte følte sig overladt til sig selv og sjældent turde sige rigtigt fra.

Så da hun endelig satte sig på knæ for tage dildoen i munden, havde den nyansatte intimitetskoordinator Alicia Rodis sørget for, at hun sad på knæbeskyttere.

Mellem hver optagelse stod hun klar med mundspray og glidecreme med forskellig smag. Inden optagelserne havde de talt scenen nøje igennem, og Alicia Rodis havde taget alle skuespillerindens bekymringer med videre til manuskriptforfattere og instruktøren.

Alicia Rodis har selv en fortid som stuntkvinde og -koordinator, før hun i 2016 etablerede nonprofit organisationen Intimacy Directors International, hvis mål er at normalisere måden, man laver sexscener på i film og serier.

At gøre det til en form for koreografi, som afseksualiserer det for skuespillerne og forhåbentlig kan gøre det endnu mere sexet for publikum.



»Med intime scener, med alt fra kys til intens sex, har det længe været praksis bare at sige »bare gør, hvad I synes«. Men hvis du ikke giver nogen et kort, en udgang eller en stemme og bare beder skuespillerne om at rulle rundt med hinanden, beder man så i virkeligheden skuespillerne om at lave sexarbejde?«, spørger hun Rolling Stone Magazine.

»Hvis du ikke har en intimitetskoordinator, er du måske ikke i stand til at fortælle den historie, du gerne vil fortælle. I værste fald har du skuespillere, der bliver fysisk krænket«, fortsætter hun.

Ny firmapolitik

Ud over at koreografere scenerne og sørge for fysisk beskyttelse fokuserer Rodis også på, hvordan produktionsholdet taler om sex.

Ifølge hende skal man ikke tale om, hvordan nogen »knepper« en anden, men snarere tale om, hvordan man kan skabe et aggressivt udtryk fysisk.

»Jeg prøver at skabe et andet sprog, så skuespillerne ved, hvad det fysisk er, de skal gøre«, siger hun.

Samarbejdet har fungeret så godt med Rodis, at hun også arbejder på ’Crashing’, den kommende serie ’Watchmen’ og filmen ’Deadwood’.

HBO har yderligere lavet det til en fast firmapolitik, at alle serier og film med nogen former for sexscener i fremtiden skal have tilknyttet en intimitetskoordinator.