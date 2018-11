Alexandra i Go’ morgen Danmark er det modsatte af en midtvejskrise: Grevinden er i fuld gang med at tage medieminutterne fra Amalienborg

Set i tv er Politikens daglige tv-klumme. Den skrives på skift af avisens anmeldere og journalister og er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning. I dag skriver Felix Thorsen Katzenelson om Grevinde Alexandras besøg i Go’ morgen Danmark, sendt 5. november. Kan streames her.

Jeg har ledt efter et antonym til midtvejskrise, og det fandt jeg hos grevinde Alexandra iført læderbukser i Go’ morgen Danmark. Mandag morgen sad hun i sofaen over for Ida Wohlert og Morten Ankerdal. Aldrig har så pæne tænder været så tandløse som på morgen-tv-værter.

Grevinden har sagt farvel til apanagen og goddag til Koda-pengene. Sidste fredag sprang hun ud som sangstjerne med ’Wash Me Away’, en tropisk dansesang, der i øjeblikke sender tankerne til Mø dansende på en bus i ørknen, som vi husker det fra ’Lean on’-hittet.

Og selv om Ekstra Bladets anmelder Thomas Treo kvitterede med en enkelt tvær stjerne, er vi nogle, der tror på den lykkelige grevindes, om end lidt campy, hit. Og det er jo det. Kongehuset har ellers altid været royale leverandører af kunst, der mest er interessant på grund af den kronede afsender.

Go’ morgen Danmark Sendt 5. november, kan streames på play.tv2.dk



Lige siden kongens fald tidligere på året, da vi sagde farvel til festoriginalen, den elskværdige Henrik, har der været langt mellem snapsene. Gudskelov havde grevinden trukket nummer og stod klar med et portræt, der mest lignede en Ed Hardy-T-shirt. Vi holdt vejret og tænkte: Gud, hvor må hun være trist.

Men hun blev så oprigtigt glad for at se det maleri, hun så simpelthen sig selv som en tatovering på en pirats skattekort, og hvis du ikke synes, det er vidunderligt, kan jeg ikke hjælpe dig.

»Morten og jeg, og jeg tænker også store dele af Danmark, fik morgenkaffen galt i halsen«, sagde Ida Wohlert i sin introduktion til Alexandra, og hun havde til dels ret, selv om det vist var tidlig eftermiddag, vi kollektivt satte ’Wash Me Away’ i musikkøen.

Siden juni har grevinden holdt velgørenhedssangen hemmelig, Star For Life hedder den svenske organisation, og en funklende stjerne på en skidengrå himmel er hun.

Og ja, alle der har rørt kongehuset er selvfølgelig mere privilegerede end de fleste af os ved hæve-sænke-bordene, men kongefamilien er jo i sig selv reality; man er kendt, fordi man er kendt, så de kan lige så godt levere lidt godt tv.

For ikke så lang tid siden droppede prins Nikolai ud af militæret for at dyrke sin modelkarriere, og grevinden er i fuld gang med at tage medieminutterne fra Amalienborg. Kun, hvis prins Joachim udgav et diss track (en musikalsk sviner), kunne de stjæle lidt tilbage.

For sangen må jo handle lidt om ham: »I am a desert, in need of a little rain. You were a promise, to come and make me bloom again«.

Hans vandkande virkede ikke, og så må man jo være sin egen gartner.