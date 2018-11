'Doggystyle' på DR 3: I provinsen er man glatbarberet Vores anmelder vil hellere se provinsen indefra og ikke gennem millenium-ironisk tonede københavnerbriller.

Pølse. Det bliver ordet, der sender den 21-årige Asta i eksil hos forældrene i Odsherred. For en fattig skuespillerspire på et overophedet københavnsk boligmarked er venindens veganske kollektiv sidste udvej, men Asta fejler gebommerligt, da hun afslører, at hendes livret er de syndige skinkesøm.

Sådan starter DR 3’s nye ungdomsserie ’Doggystyle’, og så er smarte Asta slået hjem til Odsherred.

I København dater hun ellers instruktør og skuespiller Aske Bang, der på Klovn-manér spiller en øv-udgave af sig selv. Hun går til digtoplæsning, til casting på DR og i det helt rigtige tøj. I Odsherred gør hun en dyd ud af at understrege, præcis hvor ufedt og primitivt der er.

Set i tv Doggystyle (1:10 og 2:10), 11. november, DR 3. Kan streames på dr.dk

Når far stolt vil lave en cortado på sin nye espressomaskine, beder hun om en flat white på havremælk. Når mor beder hende tage skraldet med ud i de korrekte affaldsspande, fnyser hun hånligt, at hun ikke troede, de havde fattet at sortere herude. Selv om det er hende, der smider en bananskræl i restaffaldet.



Vi får fordommene om København og provinsen ind med ske og proppet lige lovlig langt ned i halsen. Til samtale i venindens kollektiv er der plantemælk på bordet, store vulvaplakater på væggen, og Asta bliver i en alvorlig tone spurgt om sit forhold til sine kønsdele.

Jeg tror, det er sådan, Uffe Holm ville beskrive et kvindekollektiv på Nørrebro, men det er jo ikke ham, vi har ringet op. Skulle vi ikke høre fra en insider? Jeg har været i masser af kollektiver i brokvartererne, og tro mig, der er rigeligt at gøre grin med uden at ty til hippieklicheerne.



Med hensyn til Astas kønsdele er der selvfølgelig hår på. Den moderne kvinde ligger jo ikke under for patriarkatet og kapitalismen. Men den frisure bliver genstand for fnisen, da hun scorer skraldemanden Bjarke til en fest hos den gamle kammerat Fnuggi, for han »er ikke vant til så meget hår«. Noget, der igen bekræfter Asta i, at de ikke har fattet en skid på landet.

Men jeg vil så gerne have noget ungdoms-tv fra forstaden og provinsen uden fisk i fremmed farvand-vinklen. Asta ser sig selv som en yndefuld delfin blandt makreller dømt til et liv på dåse. Jeg ville hellere se provinsen portrætteret indefra og ikke gennem millenium-ironisk tonede københavnerbriller.

Det findes i glimt, især i barndomsveninden Jose, men jeg håber, vi får mange flere i de kommende afsnit. Ikke som et antropologisk studie af de sære udkantsunge, men som et helt almindeligt ungdomsliv.