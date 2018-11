The Ballad of Buster Scruggs

5 hjerter til Coen-brødrenes nye Netflix-film: Man kan mærke, at Joel og Ethan har haft det skægt med både guitar og gokkejern i det vilde vesten De seks små film i 'The Ballad of Buster Scruggs' hænger ikke sammen. Og dog. Måske gør de det lidt alligevel, hævder Kim Skotte