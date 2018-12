’Herrens veje’ sluttede vagt med halvbagt hippiekristendom og kærlighedens almagt. Men tilbage står stadig en ambitiøs, modig og konsekvent fortælling om tro, tvivl og traditioner. Og en historie om en familie, der måtte opløses for at finde roen og måske også lykken.

Det er sagt, at når verden går under, sker det ikke med et brag, men med en klynken. Og det er den kristne kulturkritiske engelskamerikaner T.S. Eliot, der har sagt det i langdigtet ’The Hollow Men’ fra 1925.