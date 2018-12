2 hjerter til Christian Firtals sidste druktur: En både fuld og skæv konge roder rundt i fortid og nutid i dybt uinteressant film

Der satses i stor stil på lavbudget i dansk film i øjeblikket. Logisk nok, hvis talenterne skal prøve vingerne af i en situation, hvor pengene ikke hænger på træerne.

Filmanmeldelse









CHRISTIAN IV - DEN SIDSTE REJSE Drama. Biografpremiere Instr. Kasper Kalle Danmark 2018. 90 min.

En oplagt strategi, når man skal lave film for få penge, er at indsnævre fokus mest muligt. Gustaf Möllers ’Den skyldige’ går sin bemærkelsesværdige sejrsgang verden over med en historie, som udspiller sig i et glasbur på en politistation, og stort set uden at kameraet forlader Jakob Cedergrens ansigt.



På den anden side af nytår er der premiere på Rasmus Kloster Bros ’Cutterhead’, hvor det klaustrofobiske drama udspiller sig i borehovedet på en af de maskiner, der graver tunneler til Københavns metro.

Kasper Kalle satser på et lige så lille rum i ’Christian IV – den sidste rejse’. Hele herligheden udspiller sig inden i kongens skrumplende karet. Til gengæld fordobler Kalle rummet med tidsfaktoren. Den syge og afkræftede konge glider – godt hjulpet af sin nye livlæges medicinske cannabis! – konstant tilbage til dengang, han som ung konge og enkemand mødte Kirsten Munk. Som han skulle blive gift med ’til venstre hånd’ og få ikke færre end 12 små prinser og prinsesser med. Deriblandt Leonora Christine.

Foruden Christian og Kirsten medvirker kun to andre figurer: den blonde rhingreve Otto spillet af Gustav Dyekjær Giese og livlægen spillet af Peter Plauborg. Til gengæld fordobler tiden de to hovedroller. Baard Owe spiller den gamle konge, mens Rudi Køhnke er kongen, da kongen var ung fløs. Den ældre og den unge Kirsten Munk spilles af mor og datter, Karen-Lise og Rosalinde Mynster.

Dramaet er danmarkshistorisk. Christian endte med at spærre Kirsten Munk inde for utroskab et godt stykke tid efter skilsmissen i 1628, men insisterede på sin sidste rejse hjem til Rosenborg på at møde hende en sidste gang ved Sjælsø.

’Christian IV’ er en kærlighedshistorie om jalousi. Kirsten Munk havde en affære med rhingreven Otto af Salm, melder historien. Men utroskabshistorien kendes kun fra kongens anklageskrifter, og filmens manuskriptforfattere spekulerer på, om Christian IV monstro bare bildte sig det hele ind. Efter at have drukket tæt i mange år og have slået hovedet gevaldigt efter et styrt med hesten under endnu et slag mod svensken.

Ikke kun billedet er snævert indrammet. Det samme er historien, og jeg må indrømme, at jeg har lidt svært ved at se, hvad det egentlig er ved det skarpe udsnit, der er så interessant, at man kan droppe resten af Christian IV’s ikke just begivenhedsløse 59 år lange regeringstid.

Den klejne fortælling skrumpler lidt endeløst afsted

Smukt dansk lys fra skov og eng spiller hen over ansigterne i kareten takket være fotografen Catherine Pattinama Coleman, og Kasper Kalle røber et usædvanligt, måske ligefrem romantisk og småflippet dansk instruktørtemperament. Men forløst bliver det ikke i den klejne fortælling, som skrumpler lidt endeløst af sted.

Filmen ligner i mindre grad en film om Christian Firtal end en hyldest til Baard Owes barkede kontrafej. Owe, der døde for godt et år siden, nød tydeligvis rollen som den fordrukne og forpinte monark, men der er alt for langt imellem hans figur og Rudi Køhnkes forsuttede Score-Kaj af en ung casanovakonge. Mere sammenhæng er der naturligvis imellem to generationer Mynster, hvor Rosalinde har en malerisk gennemslagskraft, der på en måde er det mest 1600-tals-agtige ved filmen.