Instruktøren af oscarnomineret mesterværk fandt sin hovedrolleindehaver på gaden: »Det var, som om han skreg ’Se mig!’«

’Kapernaum’ er mere end blot en skildring af en 12-årig gadedreng, der sagsøger sine forældre for at have sat ham i verden. Det er en film lavet af pligt, fortæller instruktøren Nadine Labaki. For at tvinge os til at se det i øjnene, vi ikke ønsker at forholde os til.